El pueblo de Cádiz en el que nació la presentadora Sandra Golpe: con raíces prehistóricas y a 5 minutos de la capital

La reconocida periodista y presentadora de informativos de Antena 3, Sandra Golpe, tiene sus raíces en un rincón histórico de la provincia de Cádiz.

Se trata de San Fernando, conocido popularmente como La Isla, un municipio con un pasado que se remonta a la prehistoria y que, al mismo tiempo, se encuentra a tan solo cinco minutos de la capital gaditana.

Nacida en 1974, Sandra Golpe creció en este municipio costero antes de iniciar su trayectoria en el mundo del periodismo, que la llevaría a convertirse en una de las caras más conocidas de la televisión nacional.

Aunque su vida profesional se ha desarrollado en Madrid, nunca ha perdido la conexión con su tierra natal en Cádiz.

San Fernando no es solo conocido por ser el lugar de nacimiento de esta popular periodista. Su territorio estuvo ocupado desde tiempos prehistóricos, con restos arqueológicos que confirman la presencia humana hace miles de años.

Posteriormente, los fenicios y los romanos también dejaron huella en este enclave estratégico junto a la Bahía de Cádiz.

La ciudad adquirió un papel destacado en la historia moderna de España: aquí se celebraron las Cortes de 1810, germen de la Constitución de 1812, y fue punto clave en la defensa frente a las tropas napoleónicas.

A cinco minutos de Cádiz

Uno de los grandes atractivos de San Fernando es su ubicación privilegiada. Se encuentra separado de la ciudad de Cádiz por el Puente Zuazo, lo que lo sitúa a apenas cinco minutos en coche o en tren de cercanías.

Esto permite a visitantes y residentes disfrutar de lo mejor de la capital gaditana sin renunciar a la tranquilidad de un municipio con identidad propia.

Además, al estar alejado del núcleo turístico, el alquiler de establecimientos es mucho más económico.

Patrimonio cultural y natural

San Fernando no solo destaca por su peso histórico, también por un patrimonio cultural y natural que refuerza su atractivo.

La Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo, escenario de episodios clave en la historia reciente de España, se erige como uno de sus principales símbolos.

El municipio cuenta además con el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, un espacio de marismas y salinas donde conviven biodiversidad y rutas para los amantes de la naturaleza.

A ello se suma el Museo Naval, que refleja la estrecha relación de la ciudad con la Armada, y la Playa de Camposoto, considerada una de las más extensas y vírgenes de la provincia.