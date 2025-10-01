Una periodista de Canal Sur no se corta ante la puesta en marcha del tranvibús: "Que alguien me lo explique"

El tranvibús ha tenido la ardua tarea de convencer a más de 150.000 vecinos.

La nueva línea de transporte público denominada Bus de Tránsito Rápido (BTR), que se ha popularizado bajo el término tranvibús, se puso en marcha el pasado lunes 29 de septiembre, y, hasta el momento, ha recibido más reclamos que elogios.

Las críticas por redes sociales no han parado de suscitarse desde el mismo día de la inauguración del nuevo medio de transporte. Entre ellas, destaca la de la periodista y presentadora de Canal Sur, Nuria de Saz, que ha publicado en su perfil de X (antes Twitter) "Lo del tranvibús es que me gustaría que alguien me lo explicara".

"¿Un carril solo para él? ¿Y qué pasa con el carril del bus? ¿Lo han eliminado, lo ha absorbido? ¿No se ha formado cuello de botella?", continúa la periodista.

Los comentarios que se pueden observar en redes sociales giran en torno al mismo argumento. "Desvestir la línea norte para vestir el tranvibús de Sevilla Este es una falta de respeto total a los vecinos de estas zonas", se queja otra usuaria.

"Una media de 40 minutos esperando y viendo pasar autobuses de los pequeños llenos sin poder subir gente", continúa la vecina. "Así no", zanja.

Reclamo del Metro

Este proyecto ha llegado a Sevilla Este con el principal reto de convencer a 150.000 vecinos del Distrito Este que llevan décadas esperando el Metro.

Desde el Ayuntamiento hispalense siguen defendiendo que el nuevo medio de transporte no es un sustituto del suburbano. De hecho, insisten en seguir reclamando la línea 2. Está en estudio por parte de la Junta.

Y es que, precisamente, otros de los comentarios más popularizados por redes sociales versan sobre el Metro.

"Toda gran inversión en transporte público como el metrocentro (tranvía) y el tranvibús (autobús) no han sido más que dinero quitado a la verdadera inversión que necesita Sevilla: el metro", se expresa de forma contundente otro usuario.