Ya es oficial: Sevilla disfrutará de cinco festivos que podrá convertir en puente en su calendario para 2026

El Miércoles de Feria y el Corpus Christi también serán festivos en Sevilla.

La ciudad de Sevilla ya conoce cómo quedará su calendario laboral para 2026 y la noticia llega con un aliciente para todos los trabajadores.

El próximo año los sevillanos podrán disfrutar de cinco puentes que alargarán los fines de semana, además de las citas locales más tradicionales como el Miércoles de Feria y el Corpus Christi.

La Junta de Andalucía ha hecho público el listado de días festivos de ámbito autonómico, al que cada municipio añade dos jornadas propias.

En el caso de Sevilla capital, el Ayuntamiento ha vuelto a apostar por las fechas que concentran mayor arraigo popular: el 22 de abril, coincidiendo con el Miércoles de Feria, y el 4 de junio, día del Corpus Christi.

Pero el gran atractivo del calendario son los cinco puentes que se podrán disfrutar en la ciudad sin necesidad de pedir días adicionales en el trabajo.

Puentes en 2026

El primero llegará en plena Semana Santa, con el Viernes Santo (3 de abril), que permitirá enlazar el descanso con el fin de semana.

Apenas un mes más tarde, el 1 de mayo caerá también en viernes, garantizando otro fin de semana largo justo a las puertas del inicio del buen tiempo.

El otoño traerá tres oportunidades más. El 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, será lunes, lo que convertirá ese fin de semana en uno de los más esperados del año.

Apenas unas semanas más tarde, el 2 de noviembre, lunes, festivo por la celebración de Todos los Santos, volverá a regalar un puente a los sevillanos.

Y antes de que termine el año, diciembre traerá el último descanso prolongado: el 7 de diciembre, también lunes, festivo por el traslado del Día de la Constitución.

14 festivos laborales

En total, Sevilla contará en 2026 con 14 días festivos laborales: los doce establecidos por la Junta de Andalucía más los dos locales.

Entre ellos figuran las grandes celebraciones del calendario andaluz, como el 28 de febrero, Día de Andalucía, el 2 y 3 de abril, Jueves y Viernes Santo, el 15 de agosto, Asunción de la Virgen, el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, o el 25 de diciembre, Navidad.