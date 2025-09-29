El bonito nombre del nieto pequeño de Isabel Pantoja: significa victorioso y es muy poco común en Sevilla

El 22 de junio de 2025 nació Cairo, el segundo hijo de Isa Pantoja y el primero junto a su marido, el modelo Asraf Beno. El bebé se ha convertido en el quinto nieto de Isabel Pantoja, aunque la tonadillera no ha tenido ningún contacto con él desde su llegada al mundo.

El pequeño llegó al hogar familiar casi dos años después de que sus padres se casaran en octubre de 2023. La pareja comenzó su relación en 2018 y ahora amplían su familia con un niño cuyo nombre no pasa desapercibido.

El nombre Cairo tiene origen árabe y procede de la palabra: "Al-Qāhira”, que significa "la victoriosa" o "el fuerte". Es también el nombre de la capital de Egipto, fundada en el siglo X bajo este concepto de triunfo.

En el ámbito simbólico, este nombre transmite valores de fuerza, protección y liderazgo, además de vincularse al desierto y al sol como fuentes de energía vital y resiliencia.

La numerología asocia Cairo con el número 7, que representa introspección, búsqueda de conocimiento y espiritualidad.

Se cree que quienes lo llevan pueden desarrollar una personalidad observadora, profunda, inteligente y sociable. También se le atribuye poder espiritual y conexión con la sabiduría ancestral.

Melody eligió el mismo nombre para su hijo

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el nombre Cairo es casi inexistente en la provincia de Sevilla, con menos de cinco personas llamadas así.

Sin embargo, la cantante Melody eligió el mismo nombre para su primer hijo, que nació en febrero de 2024.

El bebé comparte protagonismo con su hermano mayor, Alberto Pantoja, también conocido como 'Albertito', fruto de la relación que Isa mantuvo con Alberto Isla.

A pesar de la expectación mediática que rodea cada acontecimiento en la vida de los Pantoja, la cantante no ha felicitado ni a su hija ni a su yerno por la llegada del pequeño.

No ha enviado mensajes ni realizado llamadas tras el nacimiento de su nieto, manteniendo así la distancia con Isa y con su nueva familia.

Además de Cairo y Alberto, la tonadillera tiene tres nietos más por parte de Kiko Rivera. Son Francisco, fruto de la relación del cantante y la modelo Jessica Bueno; y Ana y Carlota, hijas que tuvo con Irene Rosales.

Mientras tanto, Isa y Asraf disfrutan de esta nueva etapa. Con el nacimiento de Cairo, refuerzan su unión y muestran que han querido dar a su hijo un nombre que no solo es poco común en Sevilla, sino que también encierra un profundo significado de victoria, fuerza y protección.