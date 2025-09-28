Paga 140€ en un restaurante en pleno centro de la ciudad y no da crédito: “Comer bien en Sevilla es muy fácil”

Collage de la creado de contenido y el interior del restaurante

Una creadora de contenido gastronómico ha visitado el restaurante El Pintón, situado en la calle Francos, en pleno centro de Sevilla y asegura que, en la capital hispalense, "comer bien es muy fácil" tras una comida para cuatro personas en la que pagaron 140 euros en total.

En el vídeo que ha compartido en redes sociales ha mostrado su experiencia. La joven ha explicado que el restaurante "es precioso y tiene platos y cócteles riquísimos".

Durante su visita probó varios platos que ha descrito uno por uno. El primero de ellos fue el huevo con parmentier, que ha calificado como uno de sus platos favoritos de la comida.

También probó las croquetas de la casa, de las que dijo que de sabor "estaban increíbles". La ensaladilla de atún, confiesa, fue "el plato más flojo de la comida".

El calamar, sin embargo, le pareció un plato "imprescindible". "Tenéis que pedirlo sí o sí. Es uno de los más blanditos y sabrosos que he probado", comenta.

Los mejillones con salsa de tomate picante se convirtieron en su preferido. "Es otro rollo, mi plato favorito", cuenta.

La comensal finalizó la comida con la carne con chimichurri, que también recibió elogios: "Muy ricas", concluye.

Precio medio de 20-40€ por persona

El importe final de la comida fue de 140 euros entre las cuatro personas, lo que equivale a 35 euros por comensal, dentro de la media del local, que se sitúa entre los 20 y 40 euros.

El restaurante abre todos los días de 12:00 de la mañana a 01:00 horas de la madrugada. Desde El Pintón subrayan que "cada bocado es una explosión de autenticidad."

"Una experiencia que no tiene precedentes"

"Esencia y vanguardia se convierten en un recuerdo imborrable a la sombra de la Giralda", explican desde el propio restaurante. Además, recalcan que su objetivo "no es solo crear platos exquisitos que deleiten los sentidos, también una experiencia que no tiene precedentes".

Los clientes que han visitado el restaurante coinciden en sus valoraciones positivas. Entre las reseñas destacan frases como "sitio precioso, buena atención y los platos muy ricos".

"Es un lugar con muchísimo encanto en pleno centro de Sevilla" o "es uno de esos lugares que combinan a la perfección tradición y modernidad, tanto en su cocina como en su ambiente", son otros de los comentarios positivos de los clientes.

Con estas opiniones, el restaurante se consolida como una buena opción gastronómica en el casco histórico de Sevilla, donde "comer bien es muy fácil".