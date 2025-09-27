Vuelve este octubre a Sevilla el espectáculo de drones y música clásica que ha triunfado en Estados Unidos

Este octubre vuelve a Sevilla una de las propuestas culturales más sorprendentes del año, el DroneArt Show, un espectáculo que combina la música clásica con una coreografía de drones iluminados.

La propuesta aterriza en el Gran Hipódromo de Andalucía los días 24 y 25 de octubre a las 21:30 horas.

Tras arrasar en ciudades como Los Ángeles o Miami, donde agotaron todas las entradas, la producción internacional regresa a Sevilla con el objetivo de repetir el mismo éxito.

Durante 65 minutos, cientos de drones despegarán de manera sincronizada y dibujarán formas en el cielo al compás de una orquesta en directo.

Las luces, los colores y las coreografías aéreas crearán una "atmósfera única" para los asistentes.

"Mientras cientos de drones bailan sobre ti en perfecta sincronía, te transportarás a un mundo donde el arte y la innovación se unen bajo las estrellas", explican los organizadores.

Programa del concierto

El espectáculo está diseñado como un verdadero concierto dividido en dos actos. En el primero, el público podrá escuchar 'Las cuatro estaciones' de Antonio Vivaldi, con sus cuatro movimientos: Primavera, Verano, Otoño e Invierno.

Cada una de estas piezas se acompañará de proyecciones en el cielo que representan elementos naturales como hojas, copos de nieve o flores que cobrarán vida gracias a los drones.

El acto se completa con 'La beige canse' de Claude Debussy, una pieza que evoca la delicadeza de la nieve en movimiento.

El segundo acto incluye obras breves pero de gran impacto visual. Entre ellas se encuentran 'El ballet de los polluelos sin nacer' de Modest Mussorgsky, 'El cuco y el cisne' de Camille Saint-Saëns, y como cierre, el majestuoso 'Finale del Lago de los cisnes' de Piotr Ilich Chaikovski.

Cada pieza se acompaña de una coreografía de drones que busca potenciar la emoción de la música con figuras en el cielo.

Los responsables del evento destacan que se trata de un show accesible para todos los públicos. Todas las zonas están adaptadas para personas con movilidad reducida, excepto la grada superior.

Además, recomiendan llegar con antelación para disfrutar al máximo de la experiencia y evitar aglomeraciones de última hora.

Precio de las entradas

El precio de las entradas varía entre los 23 y los 49 euros, según la ubicación elegida. La organización recuerda que en otras ciudades el aforo se agotó rápidamente y anima a los interesados a reservar cuanto antes.

