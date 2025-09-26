Paga 120€ en un restaurante recomendado por la guía Michelin y no se corta: "Es un sitio para un homenaje"

Una comensal ha compartido en redes sociales su experiencia en La Carmela de Ivantxu, un restaurante recomendado por la Guía Michelin. La clienta, tras pagar 120€, afirma que "es un sitio para un pedazo de homenaje".

El establecimiento está situado en la calle Monte Carmelo, en el barrio de Los Remedios y el local es "uno de los más reconocidos de la zona".

Destaca por ofrecer una propuesta gastronómica que la autora califica como "elevada, original y especial".

El cocinero del restaurante es Iván Valero, natural de Badalona, que comenzó a trabajar con 13 años en un bar de la localidad catalana.

Durante su visita, la comensal probó una amplia selección de platos. Entre ellos, una gilda con salmón, una anchoa con miso que "la limpian y preparan allí", ostras y un foie con hojaldre invertido que calificó de "buenísimo".

También degustó una berenjena con toques asiáticos de jengibre y soja que consideró "casi lo mejor", así como croquetas de jamón y de txangurro.

De los principales, destacó la merluza de pincho, que describió como "el plato estrella", y una carrillada coronada con espuma de bearnesa.

La experiencia culminó con un postre que definió como "de lo más equilibrado y original" que ha probado.

Ofrecen un menú experiencia

El establecimiento ofrece además un menú experiencia por 35 euros, sin incluir bebida, en el que figuran elaboraciones como pan de masa madre con mantequilla noisette, gilda Ivantxu, vieira con salsa de foie gras y manzana verde y un salmón con pil-pil de espinacas y con hierbas frescas.

Además, también incluyen una carrillera ibérica con espuma bearnesa y un postre de helado de tatín con crumble y tofu de avellanas.

Desde el propio restaurante explican que su filosofía busca romper con los límites de la tradición: "Hemos querido volvernos locos y llevar nuestras ideas a otro nivel, sin los límites impuestos por la tradición", cuentan.

Añaden que apuestan por "fusionar lo que nunca estuvo unido y separar lo que siempre estuvo junto" para crear una "cocina innovadora y sin barreras".

La autora del vídeo concluye su testimonio destacando que La Carmela de Ivantxu "es un sitio original y especial" que les ha encantado.

Según ella, la experiencia gastronómica justifica el desembolso de 120 euros en uno de los restaurantes "más reconocidos" de Los Remedios.