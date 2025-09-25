Abre en Sevilla un restaurante de comida fusión con inspiración marroquí: "La cena se nos pasó en un suspiro"

Imagen de uno de los platos del restaurante Suspiro

La Alameda de Hércules de Sevilla suma desde el pasado mes de julio una nueva propuesta gastronómica. Se trata de Suspiro, un restaurante de comida fusión con inspiración marroquí. "La cena se nos pasó en un suspiro", explica una clienta que ha visitado el local.

El proyecto lo ha impulsado Rachid, el mismo que está detrás de otros bares como 'Ojalá tapas' y 'Rayoverde tapas'.

El establecimiento busca conquistar a los clientes con una carta que mezcla los clásicos de la gastronomía andaluza con guiños a Marruecos.

Tal y como anuncia el propio restaurante en sus redes sociales, "la puerta está abierta, el vino esperando y la comida susurrando tu nombre".

En pocos meses, el local ha empezado a atraer la atención de quienes disfrutan probando nuevos sabores. Una de las primeras reseñas virales es de una creadora de contenido gastronómico, Mariola, conocida en redes sociales como 'FoodeandobyMariola'.

"Una propuesta moderna"

En su vídeo ha destacado que el espacio ha llegado a "la mítica plaza de Sevilla con una propuesta moderna, dando un giro de tuerca a los clásicos de la cocina andaluza y la inclusión de platos marroquíes".

Durante su visita, la creadora de contenido ha probado varios platos: una ensalada de burrata, gambones al Jerez, risotto de tomate y cuatro quesos, un original perrito de calamares, y el tajine de ternera.

De este último, ha señalado que era "una carne que se deshace con solo mirarla". No obstante, el plato que más le ha llamado la atención fue la pavía de arroz de sushi con salmón marinado y alboronía, al que le ha dedicado una "mención especial".

"Entre tanto plato salimos rodando" y "Volveremos a por más", son las conclusiones de Mariola tras su experiencia en Suspiro.

Otras reseñas

Además de esta opinión, otros clientes han dejado reseñas positivas tras su paso por el restaurante. Algunos lo definen como "un sitio fantástico para disfrutar de tapas de calidad".

Otros destacan que "el servicio es impecable: atentos, amables y rápidos en todo momento". También resaltan que el local "es súper bonito y la calidad excelente" y que tiene "muy buenos precios para estar en plena Alameda de Hércules".

Los precios rondan entre los 10 y 20 euros por persona, lo que hace que la propuesta sea accesible para un público variado

Todo ello contribuye a que Suspiro se consolide en poco tiempo como un nuevo punto de encuentro gastronómico en la ciudad.