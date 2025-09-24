Una fan se emociona tras ser invitada por el Sevilla F.C. a conocer a los jugadores: "Ni yo misma sé si estoy preparada"

El Sevilla F.C. ha invitado a una seguidora del club rojo y blanco para vivir una experiencia única en el próximo partido: "Ni yo misma sé si estoy preparada", cuenta.

Paloma Reina, conocida en redes sociales como 'La Palo' recibió el mensaje durante un viaje de regreso a casa desde Barcelona.

El club la ha invitado a vivir una jornada especial junto a La Liga en el próximo encuentro frente al Villarreal en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La joven no pudo contener la emoción cuando conoció la noticia. "Me he puesto muy nerviosa, me temblaban hasta las piernas", confiesa.

El Sevilla F.C. ha preparado para ella un itinerario exclusivo. 'La Palo' recibirá a los jugadores cuando lleguen en autobús al estadio.

La experiencia

Más tarde, tendrá acceso a pie de campo para presenciar de cerca el calentamiento previo al encuentro. Desde un espacio reservado, podrá seguir el partido con una visión privilegiada.

La experiencia no terminará con el pitido final. Una vez se cierre el estadio, Paloma permanecerá dentro para conocer personalmente, uno por uno, a todos los integrantes de la plantilla. Será un momento que ella misma describe como "un sueño cumplido"

Situación del club

Esta invitación del Sevilla se enmarca en un periodo de renovación para la entidad. El equipo, dirigido por Matías Almeyda, busca afianzar su proyecto con nuevas incorporaciones. En el último encuentro disputado, el club venció 1-2 al Deportivo Alavés.

Con ese resultado, los hispalenses sumaron tres puntos y se colocaron en la novena posición de la clasificación de la liga.

En cinco jornadas, acumulan siete puntos, con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas. Han marcado nueve goles y encajado ocho.

El próximo partido del Sevilla F.C., y al que ha sido invitada 'La Palo', será ante el Villarreal en el Sánchez-Pizjuán.

Para la creadora de contenido, esta jornada será mucho más que un partido, será la ocasión de vivir desde dentro la pasión que comparte en redes sociales. "Esto no me lo creo todavía", asegura la joven.

Actualmente, la joven se encuentra con dudas sobre el 'look' que va a vestir para el encuentro, ya que no le permiten llevar bufandas o productos habituales de los aficionados.

El club rojo y blanco le permitirá disfrutar de un día "inolvidable", en el que podrá ver de cerca jugar a su equipo y conocer a los futbolistas.