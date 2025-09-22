La nueva promoción de viviendas que arrasa en Sevilla: "Es un sueño abrir la puerta y descubrir tu hogar terminado"

Imagen de una promoción de viviendas en construcción EP

La zona del barrio de Palmas Altas en Sevilla se ha convertido en uno de los focos más atractivos para quienes buscan estrenar una vivienda. "Es un sueño abrir la puerta y descubrir tu hogar terminado", han explicado Becca y Pablo, propietarios de una nueva vivienda.

Nuevas promociones están despertando gran interés gracias a su variedad de precios, tipologías y la apuesta por la sostenibilidad.

Entre las promociones más destacadas está Residencial Veleta, que cuenta con 46 viviendas de entre 1 y 4 dormitorios, con garajes y trasteros incluidos.

Los precios parten de 182.000 euros en las viviendas de un dormitorio, mientras que las de tres dormitorios oscilan entre 304.000 y 325.000 euros.

El Residencial Moncayo ofrece 40 hogares de tres y cuatro dormitorios, diseñados para garantizar amplitud y luminosidad. Incluye piscina y zonas comunes, con precios que rondan los 317.000 euros.

Por su parte, el Residencial Navacerrada está en construcción y contará con 46 casas de hasta cuatro dormitorios, con áticos y amplias terrazas. Los precios arrancan en 277.500 euros para las viviendas plurifamiliares.

El Residencial Urbión completa la oferta con otras 46 viviendas cuyos precios se sitúan entre los 185.000 euros para pisos de un dormitorio y 308.000 euros para las opciones de tres dormitorios, siempre con garaje y trastero incluidos.

Zonas comunes modernas

Todas las promociones incluyen zonas comunes modernas, piscina comunitaria, garaje y trastero. Además, ofrecen la posibilidad de personalizar acabados.

Están diseñadas con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con calificación energética 'A' y materiales que reducen el consumo y la huella de carbono.

El barrio de Isla Natura avanza hacia su consolidación como un referente residencial. Sus promotores estiman que en los próximos años vivirán allí más de 7.000 personas, gracias a la combinación de buenas comunicaciones, servicios públicos y un ambiente diseñado para la convivencia.

Viviendas protegidas y de alquiler

Además, se han impulsado promociones de viviendas protegidas y de alquiler, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla.

El interés por estas promociones se refleja en el ritmo de ventas. Residencial San Isidoro, con 136 viviendas, ya está completamente vendido.

En general, el rango de precios en Palmas Altas, donde se ubica Isla Natura, va desde los 182.000 euros en pisos de un dormitorio hasta más de 300.000 euros en áticos y viviendas más amplias.

En una reciente entrega de llaves, Becca y Pablo expresaron su emoción al entrar en su nueva casa: "Descubrir tu hogar terminado y listo para empezar nuevas historias es un momento que no se te olvida", señalan.