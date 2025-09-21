Andrea (39), sobre la tarifa de autónomo: "Debería pagar por lo que ingreso, no por los ingresos de toda Andalucía"

La cuota de autónomos en España sigue siendo uno de los grandes debates dentro del mundo emprendedor. Andrea Rondón, emprendedora sevillana de 39 años, lo resume de manera contundente a través de su perfil de redes sociales.

"Debería pagar por lo que ingreso, no por los ingresos de toda Andalucía". Su crítica refleja el malestar de muchos trabajadores por cuenta propia que consideran injusto el actual sistema de cotización.

Desde enero de 2023, la cuota de autónomos en España se calcula en función de los ingresos netos declarados. Sin embargo, muchos profesionales aseguran que este modelo sigue sin ajustarse a la realidad de quienes inician un proyecto o atraviesan meses de facturación irregular.

En 2025, la cuota mínima para autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros mensuales es de 200 euros al mes, una cifra que para Rondón "resulta desproporcionada cuando a veces los ingresos apenas superan esa cantidad".

Además, aunque existe la llamada tarifa plana para nuevos autónomos —80 euros durante el primer año—, no todos los emprendedores logran consolidar su negocio en ese tiempo.

"El problema no es solo arrancar, sino mantenerte. Un año de tarifa reducida no resuelve la falta de ingresos estables ni compensa los gastos fijos que tenemos", subraya Andrea.

El debate sobre la cuota de autónomos también tiene un fuerte componente territorial. Rondón denuncia que en comunidades como Andalucía, donde el tejido empresarial se compone en gran medida de pymes y autónomos, las condiciones son especialmente duras.

"No puede ser que se nos trate como si todos facturáramos lo mismo. Hay meses en los que no llegamos ni al salario mínimo y, aun así, debemos pagar lo mismo que otros que multiplican por diez nuestros ingresos", insiste.

Este sentimiento de agravio no es exclusivo de Sevilla o Andalucía. Asociaciones de autónomos en toda España reclaman un sistema más flexible, que tenga en cuenta la estacionalidad de ciertos sectores, las diferencias regionales y la situación particular de cada emprendedor.

La idea de pagar "por lo que se ingresa realmente" es una de las propuestas más repetidas, frente a un modelo que muchos consideran rígido y poco adaptado a la economía real.

A nivel político, el debate sigue abierto. El Gobierno defiende que la reforma del sistema de cotización por tramos era necesaria para avanzar hacia un modelo más equitativo y progresivo.

Sin embargo, voces como la de Andrea Rondón ponen de manifiesto que, en la práctica, todavía hay muchas lagunas. "Lo que necesitamos no es un parche, sino un sistema justo, que incentive de verdad el emprendimiento en lugar de castigarlo", concluye.