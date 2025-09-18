Paga más de 170 euros en pleno centro de Sevilla: "Los precios no son bajos, la calidad..."

El restaurante Tarannà, ubicado en la zona de Santa Catalina, a solo cinco minutos de las Setas de Sevilla, ha despertado la atención de clientes desde su apertura en julio de este año: "Los precios no son bajos, pero la calidad y el servicio cumplen con creces", cuenta la creadora de contenido Evarista.

Su propuesta mediterránea y un servicio cercano lo han convertido en un nuevo referente gastronómico del centro de la ciudad.

La creadora de contenido ha compartido su experiencia tras pagar más de 170 euros en su visita al restaurante: "Es ideal para compartir y es indudable la calidad de cada plato", señala.

Durante la comida, comenzó con una Torta Inés Rosales con atún rojo y salsa de trufa. "Dulce y salado con un atún buenísimo. Me encantó", destaca en su vídeo.

El siguiente plato fueron unos raviolis rellenos de rabo de toro con salsa de payoyo y nueces. "Muy destacables. Un plato riquísimo, diferente, y si te gusta el queso lo tienes que pedir, además, han traído el pan calentito y este plato pide mojar. Obviamente no quedó ni una gota", explica.

"Un sabor intenso"

Evarista también probó cortes de carne a la brasa, como el chuletón madurado. "Lo pedimos al punto y es que eso era mantequilla y con un sabor intenso", destaca.

"Sin ser yo de las más fanáticas de las carnes, la verdad es que se disfrutó, añade. También probó el arroz de carrillada. "De lo que sí soy muy fan es de esto. Muy, muy bueno". La experiencia finalizó con "una buena torrija" como postre.

Además de su cocina, Tarannà ha recibido elogios por el ambiente y la atención. "Una pena no ser de Sevilla para poder repetir más a menudo", "todo estaba súper rico y las cantidades muy adecuadas", señalan.

Otro de los clientes subraya que "el trato por parte de una de las chicas que atienden fue muy agradable".

El local apuesta por un estilo cuidado y actual. Según otra opinión, "es muy bonito y moderno, con una decoración sencilla y elegante".

"Un gran descubrimiento"

La calidad de la comida ha sido uno de los aspectos más destacados en las valoraciones: "Un gran descubrimiento. Nos ha encantado toda la comida, la amabilidad del personal y lo bonito que es el sitio".

Desde la propia web del establecimiento, sus responsables señalan: "En Tarannà no solo cocinamos platos: servimos una forma de ser. Nuestro tarannà es el sabor puro, la atención al detalle, la elegancia sin pretensiones".

"Es el equilibrio entre tradición e inspiración. Y sobre todo, es la forma en que cuidamos cada experiencia para que, al marcharte, te lleves más que una comida: Te lleves nuestro tarannà", concluye el restaurante.