El bonito nombre de la hija de Joaquín Sánchez: significa paz y es muy poco común en Andalucía

El exfutbolista Joaquín Sánchez y su esposa Susana Saborido eligieron un nombre especial para su segunda hija: Salma. Este nombre de origen árabe significa "paz" y también está relacionado con ideas de seguridad, calma y protección.

Aunque su uso es muy frecuente en culturas árabes y musulmanas, en Andalucía sigue siendo un nombre poco común. En la provincia de Sevilla hay actualmente 266 personas llamadas así, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esto supone 0,264 por cada mil habitantes. La tendencia, sin embargo, muestra un crecimiento constante. En 2012 apenas alcanzaba 0,123 por cada mil habitantes, lo que confirma que en los últimos años se ha extendido poco a poco su presencia en Sevilla.

El origen etimológico de Salma procede de la raíz árabe "s-l-m", vinculada a conceptos de bienestar, protección y serenidad. Además de paz, transmite significados relacionados con estar a salvo, segura, sana o protegida por Dios.

En algunos contextos culturales, también evoca sentimientos de amor, alegría y armonía. Variantes como Selma, Salam o Salim comparten la misma raíz y conservan esta conexión con la paz y la protección.

Icono del Real Betis

Joaquín Sánchez es una de las figuras más queridas del fútbol español. Nacido en El Puerto de Santa María, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Real Betis, donde es considerado un ídolo por los béticos.

Es el jugador que más partidos ha disputado en la historia del club verdiblanco y también ha defendido la camiseta de la Selección Española. Su trayectoria ha incluido etapas en equipos como el Valencia, el Málaga y la Fiorentina.

Tras su retirada, Joaquín se ha convertido en un personaje mediático. Participa en programas de televisión, ejerce como presentador y es representante institucional del Betis. Su carisma y sentido del humor le han permitido mantener un gran vínculo con la afición y el público en general.

Su vida fuera del fútbol

Junto a su esposa, Susana Saborido, con quien se casó en 2005, ha formado una familia. Susana es sevillana y trabaja en el mundo de la moda e internet, donde reúne más de 200.000 seguidores en Instagram.

Además, participa en programas televisivos y comparte habitualmente momentos de su vida familiar con Joaquín y sus hijas, Daniela y Salma.

La pareja ha sido protagonista de distintos espacios en la pequeña pantalla, donde han mostrado su faceta más cercana y personal y reflejando la unidad de su familia.

El nombre elegido para su hija pequeña se ha convertido en un reflejo del carácter especial que Joaquín y Susana buscan transmitir en su entorno: Un símbolo de paz, alegría y protección que, poco a poco, comienza a sonar con más fuerza en Andalucía.