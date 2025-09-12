Este es el mejor pueblo de Sevilla para jubilarse según la IA: "Su ambiente es tranquilo y está a solo 5km de la capital"

La inteligencia artificial (IA), concretamente ChatGPT, ha elegido a Tomares como el mejor pueblo de Sevilla para jubilarse. El municipio, situado en el Aljarafe y a solo cinco kilómetros de la capital, combina la tranquilidad de una zona residencial con la comodidad de tener todos los servicios cerca.

Su proximidad a Sevilla es "uno de los principales atractivos". En apenas diez minutos en coche se puede llegar al corazón de la ciudad. Además, cuenta con una red de transporte público que incluye líneas de autobús y la cercanía a paradas de metro.

Esto facilita el acceso a hospitales, centros culturales o teatros sin necesidad de residir en un entorno urbano ruidoso y congestionado.

Tomares destaca también por su amplia oferta de servicios y comodidades. El municipio dispone de numerosos centros comerciales, supermercados, restaurantes y cafeterías, "lo que garantiza un día a día cómodo y variado".

A esto se suma una amalgama de parques y jardines, con más de 25 espacios verdes donde pasear, practicar deporte o disfrutar del aire libre.

Adaptado a las necesidades de las personas mayores

Los jubilados encuentran en Tomares recursos diseñados para ellos. Hay centros destinados a los mayores que organizan actividades y ofrecen un punto de encuentro social.

Además, el municipio cuenta con residencias y centros especializados en la atención a mayores, "lo que refuerza su carácter de lugar adaptado a las necesidades de esta etapa de la vida".

Un entorno familiar

"El ambiente de Tomares se caracteriza por la seguridad y la calma", asegura la IA. Aunque es un municipio en crecimiento y con un nivel económico alto, "ha sabido mantener un entorno familiar".

Sus urbanizaciones, equipadas con piscinas, jardines y zonas deportivas, favorecen la convivencia y el bienestar. Es común ver a vecinos paseando por sus calles y parques, "lo que refuerza la sensación de tranquilidad".

La ubicación estratégica es otra de sus grandes ventajas. Estar tan cerca de Sevilla permite disfrutar de los grandes hospitales, la cultura y el comercio especializado de la capital, pero sin sufrir el ruido, la contaminación y el estrés que suelen acompañar a la vida en la ciudad.

La localidad sevillana cuenta con un total de 25.374 habitantes, según datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Entre ellos, 12.499 son hombres y 12.875 son mujeres, lo que demuestra que está equiparado.

Para la inteligencia artificial, Tomares se consolida como una opción ideal para la jubilación.

Su ambiente seguro, su proximidad a Sevilla y su amplia oferta de servicios lo convierten en un lugar donde la comodidad se une a la tranquilidad, "una combinación muy valorada por quienes buscan calidad de vida en esta etapa".