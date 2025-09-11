La esencia de Andalucía brilla en Sevilla: flamenco y vanguardia protagonizan la gala de los Latin Grammy

El flamenco ha sido el protagonista absoluto de la noche de este miércoles en Sevilla. El Cartuja Center CITE ha acogido la gala Latin Grammy Celebra La Música de Andalucía, una cita que ha homenajeado a cuatro de las insignias de la comunidad: Rocío Jurado, Camarón de la Isla, Lola Flores y Enrique Morente.

La hispalense ha vuelto a convertirse en el epicentro de la música. Es la segunda vez que la Academia se fija en la ciudad.

En 2023, Sevilla fue el escenario elegido para celebrar la gala de los Latin Grammy, alzándose como la primera ciudad fuera de Estados Unidos en la que se ha celebrado.

En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha revelado que están "trabajando para que se vuelva a celebrar en Sevilla", pero que "hay muchos países compitiendo".

El estadio sevillano ha reunido a algunas de las voces más escuchadas del panorama actual. En concreto, 40 artistas llegados de todos los rincones del mundo han deleitado a los asistentes del evento.

El Cartuja Center CITE ha sido testigo de una amalgama de canciones que han acompañado a miles de españoles a lo largo de sus vidas.

Una pareja legendaria

Un dúo icónico ha sido el encargado de dirigir la noche: el puertorriqueño Luis Fonsi y el almeriense David Bisbal.

Manuel Carrasco, Niña Pastori, Pastora Soler, India Martínez, Vanesa Martínez o La Tremendita han marcado el acento andaluz sobre el escenario, pero este no es el único que se ha escuchado. Aitana, Arde Bogota o Camilo tampoco han querido perderse la cita latina.

La noche arrancó con el flamenco de Kiki Morente, hijo del gran Enrique Morente. A este le siguió Lagartija Nick, La Tremendita y Ángeles Toledano. Así empezó este viaje por la historia musical andaluza.

Luego, Ana Torroja y Judeline hicieron revivir la voz y el poderío de Rocío Jurado, con Como una ola, Lo siento, mi amor y Ese hombre. Y en las butacas, el autor de este último éxito, Manuel Alejandro.

Imagen del compositor Manuel Alejandro durante la gala. Latin Grammy. Sevilla

El mítico compositor de algunas de esas joyas, dejó claro antes de que comenzara el evento que “los cantantes de regatón deberían estudiar más”.

De Jerez a los Latin Grammy

La faraona no podía faltar. Sus nietos Guillermo Furiase y Pedro Antonio, junto a Pastora Soler y María Terremoto, dieron vida a su legado con Pena, penita, pena, Dame limones y A tu vera.

Después ha llegado el turno de otro maestro andaluz. El cantaor Arcángel, el grupo Estopa y Yeray Cortés dieron vida a los quejios de Camarón de la Isla al ritmo de La leyenda del tiempo y Ay como el agua.

Los artistas también interpretaron canciones de Alejandro Sanz, Joaquín Sabina y Raphael.

Uno de los grandes momentos de la noche ha sido la actuación de Manuel Carrasco. El onubense ha sorprendido al público con una nueva versión de su canción Hay amores que duran toda la vida, dedicada, en parte, a Sevilla.

Apoyo a Palestina

En esta nueva interpretación, el cantante preguntaba "cómo podemos permitir que mueran niños en Palestina", algo que ha recibido un aplauso unánime por parte de los asistentes.

David Bisbal ha sido otra de las estrellas de la jornada. No solamente por ser uno de los capitanes de la gala, sino por entonar la mítica canción Bulería. Sobre el escenario no faltaron sus ya míticas piruetas y bailes de camisa.

Imagen de David Bisbal durante su concierto. Latin Grammy. Sevilla

Camilo y Evaluna sorprendieron cantando Ya no duele, de Alejandro Sanz. Miguel Ríos, compartió escenario con Arde Bogotá para cantar el que es su gran éxito, Santa Lucía, dejando claro que el rock andaluz también tiene alma flamenca.

La gala también brilló con la presencia de Aitana, Yanet, Ana Torroja, Leiva, Rozalén y muchos más.

La cita concluyó con la certeza de que Sevilla se consolida como referente cultural en el panorama internacional. Un evento que unió pasado y presente en un mismo escenario y que proyectó el talento andaluz más allá de sus fronteras.