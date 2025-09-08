Una estadounidense no da crédito con la vuelta al cole en Sevilla: “La tratan como el inicio de un año nuevo”

Collage de Sophie con una imagen de la vuelta al cole EP

Una joven estadounidense residente en Sevilla se ha sorprendido con la forma en la que los sevillanos viven la vuelta a la rutina. "Tratan la vuelta al cole como si fuera, literalmente, el inicio de un año nuevo", ha confesado en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales.

Sophie, ha explicado que se ha dado cuenta de esta tendencia en los últimos días. "Me acabo de enterar de que esta época es como el año nuevo", afirma.

"Todos a los que sigo en redes sociales están compartiendo sus metas personales para septiembre y el resto del año", cuenta, haciendo referencia a los 'propósitos' con los que los sevillanos comienzan septiembre y que le han llamado la atención.

Para ella, este hábito resulta llamativo porque en Estados Unidos "nunca lo había visto". Además, reconoce que es una práctica que le gusta: "Me parece muy chula".

Animada por esta costumbre, la joven también compartió sus objetivos para el nuevo curso. Entre ellos mencionó volver al gimnasio, arreglar sus prendas de segunda mano y comenzar a publicar vídeos en YouTube.

El año nuevo 2.0

Las reacciones de los sevillanos al vídeo que Sophie ha publicado no tardaron en llegar. Muchos sevillanos confirmaron su percepción: "La vuelta al cole para los padres es como comenzar un año", explica uno de ellos.

"Es el año nuevo 2.0" o "Septiembre es como enero", son otros de los mensajes que los usuarios de redes sociales han enviado a la estadounidense.

Vuelta al cole

Los niños de infantil y primaria regresan a las clases el próximo 10 de septiembre, mientras que los jóvenes de secundaria y bachillerato lo hacen cinco días después, el 15 de septiembre.

Por su parte, los alumnos de la Universidad de Sevilla comienzan el curso el lunes 8 de septiembre. Los estudiantes de la Pablo de Olavide vuelven una semana más tarde, el día 15.

En la capital andaluza, septiembre marca el final del verano, los vecinos de la ciudad dejan sus casas de vacaciones y vuelven a sus residencias habituales y se marcan nuevos propósitos.

Propósitos de los sevillanos

Hacer deporte aparece como uno de los objetivos principales. "Hacer ejercicio debería ser el propósito claro", señala un sevillano.

Otros vecinos de Sevilla orientan sus metas hacia la familia. Es el caso de Jesús y María, unos padres cuya hija se marcha a estudiar fuera de casa: "Nuestro único propósito este año es que a ella le vaya bien, el resto nos da igual", confiesan.

El aprendizaje de idiomas también ocupa un lugar destacado entre las resoluciones de septiembre. Una vecina explicó que su plan es "ver series en versión original para mejorar".

Más allá de la vuelta al cole de los jóvenes sevillanos, septiembre es para muchos una oportunidad para marcar objetivos, reiniciar hábitos y encarar el resto del año con nuevos propósitos.