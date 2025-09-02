El local de Sevilla con recetas italianas donde comer por 6€: “Sabor brutal que te transporta hasta la mismísima Génova”

Imagen de archivo de un plato de spaghetti EP

Pastissimo está especializado en pasta y ofrece platos caseros por solo seis euros. Su propuesta ha despertado el interés de los amantes de la cocina italiana en Sevilla.

Dos jóvenes que publican vídeos en TikTok probando comida en distintos locales de la ciudad visitaron este local italiano y compartieron su experiencia en redes sociales.

"Qué ganas teníamos de conocer este lugar", confesaron desde el principio. En su reseña destacaron que es "un local pequeñito orientado al take away", aunque señalaron que también dispone de "dos mesitas donde poder comer".

Los creadores de contenido probaron unos spaghetti al pesto y aseguraron que tenían "un sabor brutal que te transporta hasta la mismísima Génova".

También degustaron unos rigatoni a la carbonara y lo describieron como un plato de "sabor súper potente".

"Precios que no vas a ver en ningún otro sitio"

"Producto italiano por precios que no vas a ver en ningún otro sitio", han subrayado sobre el precio y añadieron que es como "comer como en Italia por el precio de un menú rápido".

En su perfil de redes sociales, Pastissimo resume su filosofía con un lema claro: "Transformamos simples ingredientes en un plato increíble".

Además, los clientes coinciden en resaltar el trato cercano del responsable del local. "El chico que lo prepara hace que te sientas como en casa", apuntaron.

Las reseñas de quienes ya han probado la pasta refuerzan la buena fama del sitio. "Soy italiana y tengo que decir que la pasta es increíble", aseguró una usuaria de Italia.

"Voy a menudo y nunca decepciona", afirmó otro cliente. La opinión más repetida coincide en destacar que se trata de "la mejor pasta que hay en Sevilla".

Los seguidores de la cuenta que ha difundido su visita al local también han reaccionado de forma positiva. "Que pedazo de pintón" o "puede ser un planazo" son algunos de los comentarios que han enviado en redes sociales.

Carta del local

La carta de restaurante italiano incluye diferentes tipos de pasta, entre ellos spaghetti, tagliatelle y rigatoni.

Los platos pueden pedirse con varias salsas tradicionales: carbonara, pesto, trufada, amatriciana, boloñesa, tomate y arrabiata.

Este local de comida italiana se ha ganado un hueco en las alternativas gastronómicas de Sevilla. "Eso sí que es un planazo", apuntó un cliente.