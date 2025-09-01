Cambiar de trabajo o prepararse las oposiciones: los propósitos de los sevillanos para el 'nuevo año' de septiembre

Comienza una nueva semana y, con ella, un nuevo mes. Este lunes 1 de septiembre muchos sevillanos vuelven a la carga después del tan esperado descanso veraniego. Las oficinas empiezan a llenarse y de los bares desaparecen los carteles de 'cerrado por vacaciones'.

Aunque oficialmente el año termina en diciembre, para muchos el verdadero inicio llega con el fin del verano. Es en ese momento cuando empiezan a tomar forma las listas de propósitos, como una manera de marcar un nuevo comienzo.

Hacer deporte es el objetivo que, año tras año, se ponen los sevillanos. El paso por los chiringuitos y la ausencia en los gimnasios hacen que retomar el ejercicio se convierta en el uno de los puntos clave a la vuelta de las vacaciones.

Alberto Calle lo tiene claro. Este sevillano señala a este periódico que "hacer deporte debería de ser el propósito claro". No obstante, confiesa que "después no se cumplirá".

Y es que, aunque este tipo de ideas revolotean en las cabezas de la mayoría, la realidad es que muchos se rinden a medio camino, quedando el rato de deporte en el olvido.

Comienzos y primeras veces

Septiembre es un mes de comienzos y de primeras veces. El inicio del curso escolar viene de la mano de despedidas y mudanzas. Miles de sevillanos hacen las maletas para poner rumbo a la que será su casa durante los próximos nueve meses.

Al hilo de esto, Jesús y María, un matrimonio afincado en la capital andaluza, cruzan los dedos para que a su única hija "le vaya bien ahora que se va a estudiar fuera".

Concretamente, la joven se irá a Huelva a estudiar Diseño Gráfico, la misma formación que cursó su progenitor y que ha hecho que el mismo se sienta "más orgulloso aún". Aunque, recalca, que él "no ha influido para nada en su decisión".

"Nuestro único propósito este año es que a ella le vaya bien, el resto nos da igual", aclara. En este caso, el ejercicio o el idioma han quedado relegados a un segundo plano.

No obstante, tanto el deporte como el inglés tienen su hueco en la lista de objetivos de Lucía. Después de haber terminado sus estudios, esta sevillana se ha marcado "ver series y películas en versión original para mejorar".

Deporte e idiomas

Además, Lucía pretende "llevar un ritmo constante en el deporte, concretamente en las clases de spinning y pilates".

Compaginar los estudios con el trabajo para muchos es una obligación más que un propósito. Tanto Lucía como Pablo -un vecino de la ciudad de 21 años- van a trabajar y estudiar a la vez.

En el caso de ella, la hostelería será quien ocupe la mayor parte de sus días. Cuando no esté en la cafetería en la que comenzará a partir de este lunes, invertirá su tiempo en un máster para el que, además, se ha propuesto "sacar las mejores notas posibles".

Del mismo modo, Pablo prevé comenzar a estudiar las oposiciones a bombero a la vez que trabaja. Sin embargo, afirma que "aún no sabe dónde lo hará".

Laura es la última de las sevillanas que ha hablado con EL ESPAÑOL de Sevilla. Su vida laboral es la gran protagonista para este 'nuevo año': "Mi objetivo es cambiar de trabajo", señala tajante.

En definitiva, mes nuevo, vida -relativamente- nueva. Los vecinos de la ciudad vuelven a la rutina con la mente repleta de nuevas ideas en las que poner todas sus fuerzas. Que se cumplan o no, es otra cosa.