Patricia (49 años), peluquera en Sevilla sobre el daño del sol en el cabello: "El pelo también necesita un filtro frente al sol"

El verano no solo pasa factura a la piel. El cabello también sufre las consecuencias de la exposición prolongada al sol, las altas temperaturas y el contacto con el cloro de las piscinas o la sal del mar.

Patricia, peluquera de 49 años con más de dos décadas de experiencia en su salón del barrio de Nervión, lo resume con una frase que repite a todas sus clientas: "El pelo también necesita un filtro frente al sol".

En plena canícula sevillana, cuando los termómetros superan con frecuencia los 40 grados, el cabello se convierte en una de las grandes víctimas invisibles.

"La gente protege la piel con crema solar, pero casi nadie piensa en el pelo. Y luego llegan en septiembre con el color apagado, las puntas abiertas y la melena áspera", explica Patricia mientras atiende a una joven que acaba de regresar de la playa.

Según cuenta, los principales daños del sol en el cabello son la deshidratación, la pérdida de brillo y la oxidación del color.

"En los cabellos teñidos, el tono se degrada con muchísima rapidez. Los rubios se vuelven anaranjados y los castaños pierden intensidad. Y en los naturales también se nota: el sol actúa como un decolorante", comenta.

El problema no es solo estético. El calor excesivo abre la cutícula del pelo, lo debilita y favorece la rotura. A eso se suman factores externos como el sudor, el viento o los lavados frecuentes que arrastran los aceites naturales del cuero cabelludo.

Consejos de peluquería

Patricia insiste en que la prevención es clave. "Lo primero es usar protectores solares capilares, que funcionan igual que una crema solar, creando una película frente a los rayos UV", recomienda.

También aconseja hidratar el cabello con mascarillas una o dos veces por semana y optar por champús suaves.

Los sombreros y pañuelos, además de un complemento de moda, son otra de sus recomendaciones habituales. "Cubrir el pelo en las horas centrales del día marca la diferencia. Y si vas a la piscina o la playa, siempre hay que enjuagar con agua dulce para quitar el cloro o la sal", señala.

Por último, recomienda un corte estratégico a final del verano para sanear puntas y devolver fuerza al cabello. "Un buen corte es como resetear la melena", asegura.