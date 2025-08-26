Un andaluz no se corta y presume de la costa onubense: "No estoy ni en el Caribe ni en Puerto Rico, estoy en Huelva"

Collage del autor del vídeo con una de las playas de Huelva EE

La costa de Huelva se ha convertido en protagonista de un vídeo viral en el que un andaluz reivindica la belleza y el valor de sus playas. "No estoy ni en el Caribe ni en Puerto Rico, estoy en Huelva", asegura con un tono cercano y simpático.

El autor del vídeo destaca que se trata de "la ciudad que se supone que no tiene absolutamente nada", pero lo hace con ironía para desmontar ese tópico.

"Mirad qué locura", comenta mientras enseña la playa en la que se encuentra. Además, añade que el paisaje es "kilométrico".

La amplitud de la costa le obliga a bromear con el tiempo de espera para encontrar un lugar donde descansar: "Llevamos 10 minutos para buscar un chiringuito para tomarnos algo y darnos un baño", asegura.

El usuario recalca que la provincia onubense ofrece rincones únicos: "Esto me parece una auténtica locura, tener aquí una mini playa y después allí la playa grande".

Eso sí, también advierte con humor de las altas temperaturas: "50 grados a la sombra y el agua transparente no está, snorkel no se puede hacer". Pese al tono, concluye con que "esto es el paraíso literalmente".

"Los mejores atardeceres que he visto en mi vida"

Otro de los aspectos que resalta son los atardeceres: "Huelva tiene los mejores atardeceres que he visto en mi vida".

Incluso se sorprende de la afluencia de personas en pleno anochecer. "La de gente que hay en la playa a las 21:20 horas de la noche", subraya el joven.

En su opinión, la provincia "está infravalorada". Además cuenta que "Huelva es muy bonita" y asegura que le "da rabia que la infravaloren".

Por otro lado, defiende la gastronomía como un atractivo clave: "Para mi no hay sitio donde se coma mejor. El choco frito es el mejor manjar de Huelva".

También reivindica la calidad de los productos locales: "El mejor jamón del mundo también está aquí en Huelva. Lo tenemos todo", concluye.

Reacciones al vídeo

Varias personas han reaccionado con comentarios al vídeo de redes sociales. Uno de ellos afirma que "la provincia de Huelva es una pasada, super completa".

Por otro lado, otro de ellos menciona que "tiene de todo, buena gente que te acoge" o "como nuestra Huelva no hay nada".

Este vídeo muestra lo que muchos turistas y habitantes piensan de la provincia onubense. Un rincón de España que se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los españoles para pasar el verano.