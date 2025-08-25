Una turista americana no da crédito y dice lo que muchos piensan: "No hay nada más sevillano que esto"

Sevilla está llena de turistas en cualquier época del año. En invierno, otoño, primavera o verano, da lo mismo cuando se habla de visitar la capital andaluza. Los valientes que se atreven a pasar sus vacaciones durante la temporada estival se arriesgan a tener que soportar temperaturas de alrededor de 40 grados.

No obstante, hay quienes se arman de paciencia, botellas de agua y abanicos y ponen rumbo a Sevilla. Una de ellas ha sido una turista americana que, junto a un sevillano, ha disfrutado de uno de los planes favoritos de los andaluces: una cerveza en una terraza.

Hasta ahí, todo normal, sin embargo hay algo que le ha llamado la atención a la visitante. Y es que su acompañante ha pedido uno de los aperitivos estrella en la comunidad del sur.

Cuando uno de los camareros pasó por su lado, el joven le pidió a este algo para acompañar la cerveza. ¿Tienes unas aceitunitas? Por favor, le preguntó el chico al trabajador del bar que está situado en pleno centro de Sevilla.

La turista americana no daba crédito a lo que veían sus ojos y escuchaban sus oídos. "No hay nada más sevillano que esto", declaró.

Amantes del tardeo

La visitante ha compartido la secuencia a través de su cuenta de la red social TikTok y en pocas horas se ha hecho viral a pesar de representar una escena de lo más cotidiana en la vida de muchos andaluces.

Y es que si por algo se caracteriza la comunidad del sur es por el afán de sus habitantes por despachar un rato en un bar en cualquier momento.

Aunque las tórridas temperaturas que abrasan a Sevilla y al resto del país no animan a disfrutar de un buen tardeo, la realidad es que una vez que cae la noche y los grados empiezan a bajar, muchos hispalenses abandonan sus casas para pasar un rato en una terraza.

La capital andaluza ofrece centenares de bares y restaurantes en los que deleitar los manjares de esta tierra. Desde espacios tradicionales en los que las protagonistas son las recetas de toda la vida hasta opciones más alternativas e innovadoras tienen cabida en el mapa de la provincia.

Sin embargo, hay una lista compuesta por los habituales y favoritos de los sevillanos. Si un turista pregunta a un paisano un sitio para degustar comida típica de Sevilla, no van a tardar en asomar opciones como la afamada Bodeguita Antonio Romero o la Flor del Toranzo.

Los montaditos como insignia

Estas dos tabernas se han convertido en dos de los sitios más famosos de la capital para comer. Los montaditos que ofrecen son los causantes de ello.

Por un lado, Antonio Romero despacha el que es el montadito más famoso de toda la ciudad. El piripi se ha consagrado como el gran favorito y no hay comensal que visite la bodega y no lo pida.

Por otra parte, las curiosas combinaciones que hacen en la cocina de la Flor del Toranzo la convierten en una de las mejores tabernas para degustar los sabores de toda la vida con un toque más innovador.

Se elija lo que se elija, lo que está claro es que en Sevilla se sigue manteniendo la esencia de antaño. El paso de los años y la llegada de los turistas no han hecho que la hispalense pierda su esencia.