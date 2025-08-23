Patricia, una onubense en Lanzarote revela cómo vive el calor en Andalucía: “Mi madre dice que no vuelva a casa”

Patricia, una onubense que reside y trabaja en Lanzarote como recepcionista, asegura que cada vez regresa menos a su casa familiar en Ayamonte en los meses de verano: "Mi madre me dice que en verano no vuelva a casa", confiesa.

La recepcionista está convencida de que el calor extremo en su tierra se ha vuelto insoportable y sobre todo este año con los incendios y la ola de calor que ha sufrido la península.

La trabajadora cuenta que cuando regresa a Ayamonte durante las vacaciones no puede salir de su casa hasta las ocho de la tarde.

"Allí no puedo salir a la calle hasta las 20:00", afirma. Para ella, Andalucía se ha convertido en un "auténtico horno". Además, bromea que cuando sale por la tarde, la gente aprovecha para ir a "la zona de los yogures del supermercado", ya que es donde más fresco hace.

Patricia también explica que Lanzarote, donde reside actualmente, suele presumir de un clima más templado que la Península, pero afirma que este año también han sufrido temperaturas extremas.

Temperaturas en Lanzarote

"Normalmente en Lanzarote hace unos 30 grados y ya hace calor, pero este año hemos alcanzado los 44 grados y era una sensación horrible", recuerda.

La trabajadora reconoce que en Canarias el calor se lleva de mejor manera que en Andalucía, pero admite que lo de este verano ha sido "excepcional".

Fin de la ola de calor

Tras más de dos semanas, los sevillanos empiezan a notar un respiro con el fin de la ola de calor. Desde el martes 19 de agosto, las máximas bajaron a 37 grados y las mínimas se situaron en torno a los 21.

Con esta disminución de las temperaturas, las noches serán más frescas, poniendo fin a las consideradas noches tropicales.

En la Sierra Norte de Sevilla, en municipios como San Nicolás del Puerto, El Garrobo o Cazalla de la Sierra, se han registrado varios incendios que obligaron a desalojar a vecinos.

En el caso de San Nicolás del Puerto, unas 200 personas tuvieron que abandonar la zona de acampada y los alrededores del camping.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha repetido en varias ocasiones este verano la activación de avisos rojos y naranjas por altas temperaturas en Andalucía. Sevilla, Córdoba y Jaén han sido las provincias con picos de temperaturas más altos, rozando los 45 grados.

Los expertos advierten de que estos episodios extremos son cada vez más frecuentes y se alargan en el tiempo. La población busca estrategias para soportar el calor: toldos en las calles, piscinas municipales o desplazamientos a la costa cuando es posible.