Parece Roma pero está a dos horas de Sevilla: un rincón frente al mar con 20 siglos de historia

Baelo Claudia es una antigua ciudad romana situada en la costa de Tarifa, en la provincia de Cádiz. A tan solo dos horas de Sevilla, este enclave arqueológico es uno de los yacimientos romanos mejor conservados de España.

También es un lugar imprescindible para quienes buscan combinar historia, cultura y paisajes únicos frente al mar.

Fundada en el siglo II a. C. y desarrollada bajo el mandato del emperador Claudio, esta ciudad prosperó gracias a la pesca del atún y la elaboración del famoso garum, la salsa más codiciada de la antigua Roma.

Sus restos permiten hoy viajar en el tiempo y pasear por calles, templos y foros que reflejan cómo vivían sus habitantes hace casi 2.000 años.

El conjunto arqueológico de Baelo Claudia está considerado Bien de Interés Cultural y ofrece una de las imágenes más impactantes del patrimonio histórico en Andalucía: un foro con columnas que miran directamente al océano Atlántico y la silueta de la playa de Bolonia como telón de fondo.

La ubicación estratégica, en pleno Estrecho de Gibraltar, convirtió a esta ciudad en un núcleo comercial entre Europa y África, reforzando su importancia dentro del Imperio Romano.

Termas y templos

El recorrido por Baelo Claudia permite descubrir elementos arquitectónicos de gran valor: el teatro romano con capacidad para 2.000 personas, los templos dedicados a Isis y Júpiter, las termas públicas y los restos de factorías de salazón donde se elaboraba el garum.

Todo ello acompañado de paneles explicativos y un moderno centro de interpretación que ayuda a entender el pasado de la ciudad.

Visitar Baelo Claudia es también una experiencia paisajística. La playa de Bolonia, considerada una de las más bellas de España, se extiende junto al yacimiento, ofreciendo la posibilidad de combinar un día de turismo cultural con descanso en la arena blanca y aguas cristalinas.

Desde lo alto de la duna de Bolonia se obtiene una panorámica espectacular del conjunto arqueológico, del mar y, en los días despejados, de la costa africana.

Este rincón romano a dos horas de Sevilla es una escapada perfecta para quienes quieren desconectar y descubrir un tesoro histórico único. Con entrada gratuita para ciudadanos de la Unión Europea, Baelo Claudia se consolida como uno de los destinos más recomendables del verano en Andalucía.