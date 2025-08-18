Una auténtica taberna alemana en un rincón de Sevilla: “Llevé a mi novio a cenar y fue todo un éxito”

En San Juan de Aznalfarache se esconde una taberna que transporta a sus clientes al corazón de Alemania. La creadora de contenido conocida como 'Evarista' la visitó: "Llevé a mi novio a cenar y fue todo un éxito".

La llamada 'La Taberna Alemana' tiene una oferta de cervezas que es uno de sus puntos fuertes: "Tiene una variedad impresionante de cervezas alemanas", como cervezas de trigo, oscuras, pilseners y especiales.

La chica destacó "una terraza muy apetecible para las noches de verano" y "un interior bien amplio con las típicas mesas de jardín alemán".

La carta combina platos tradicionales con opciones para todos los gustos. Según la influencer, "hay dos cosas que no pueden faltar para una comida o una cena alemana: el pretzel, que te lo sirven calentito y una cerveza".

Como entrante, la creadora de contenido optó por unas "patatas gurken estilo dipper" que calificó como un "gran acierto".

"Diez tipos de salchichas"

La taberna ofrece "casi 10 tipos de salchichas", entre las que Evarista recomienda la 'currywurst', "muy típica en los puestos de comida callejeros en Alemania"

Asegura que "te va a encantar". Además, también se pidió un codillo de "un kilogramo y que lo preparan súper bien" y, aunque no pudieron terminarlo, explicó que "era como para tres o incluso cuatro personas".

Otros clientes respaldan la experiencia con valoraciones positivas. "Las raciones son súper grandes", señalan en reseñas online.

También destacan que "el servicio fue espectacular", que tiene "buenos precios" y que es "un lugar diferente y original".

La carta

Su carta está pensada para satisfacer a todos los paladares, desde los amantes de las especialidades clásicas hasta quienes buscan opciones modernas y creativas.

El menú presenta una sólida selección de entrantes. Entre ellos, las Patatas Dippers con diversas salsas y los pretzels caseros son opciones "que no pueden faltar"

Además, el restaurante sorprende con croquetas de sabores especiales, como las de queso azul con cebolla caramelizada, y una variedad de ensaladas alemanas clásicas, como la ensalada de patatas alemana.

El corazón de la carta se encuentra en las carnes y salchichas. Los comensales pueden disfrutar de platos contundentes como el tradicional Schnitzel de ternera o el pastel de carne con huevo frito.

La sección de salchichas, "Würste", es extensa, con clásicos como la Bratwurst y la Currywurst, e incluso una salchicha de Black Angus.

La oferta se completa con una selección de hamburguesas gourmet que fusionan la tradición alemana con toques modernos.

También se han incorporado opciones para dietas específicas, incluyendo un menú vegano con salchicha y hamburguesa, así como un completo menú infantil.

Los postres, como la tarta de zanahoria o el cheesecake de pistacho, son el broche final para la comida.

Abre todos los días

El local abre sus puertas todos los días desde las 12:00 horas del mediodía hasta medianoche. Los fines de semana amplía su horario hasta la una de la madrugada.

Cabe destacar que esta misma empresa abrió un restaurante en la zona de Nuevo Torneo, cerca de Pino Montano, pero terminó cerrando el negocio.

Para muchos, visitar esta taberna alemana en San Juan de Aznalfarache se ha convertido en "todo un descubrimiento", no solo por su ambiente y trato, sino también por la "calidad de sus productos".