Una turista se enamora de Sevilla y la defiende ante el calor extremo: "Te agota, pero es hermosa"

Una creadora de contenido cubana ha elogiado la belleza, historia y arte de la capital hispalense en un video de TikTok, a pesar de que la ciudad atraviesa una ola de calor que hace que las temperaturas superen los 40 grados

En el vídeo, la turista cuenta su experiencia en la ciudad, donde describe que "hace muchísimo calor, que te agota, pero la gente es adorable y la ciudad es hermosa".

A pesar de que "nos estamos asando" y que es "uno de los días que más calor hace en el mes", ella y su pareja disfrutan de su visita como "si no hiciese calor".

La creadora de contenido también bromea sobre la situación, afirmando que "corre un fresco hirviendo" y que es como si "abrieses un horno".

Añade que lo más importante es que lo están pasando "genial" porque están "emocionados de estar conociendo una ciudad tan hermosa, tan bonita, con tanta historia y con tanto arte"

En otro vídeo, la joven manifiesta su admiración por la Plaza de España de Sevilla. "El calor de agosto no es más fuerte que estar disfrutando de esta plaza hermosa", afirma.

"Parece un cuento de hadas"

Además, añade que se ha quedado "maravillada con este lugar" que parece "un cuento de hadas" o una "película".

El vídeo ha generado una ola de comentarios. Unos se solidarizan y le aconsejan que "tome un tinto de verano fresquito" o que se tome "una buena cerveza y un plato de pescaito" para combatir el calor.

Otros le señalan que han "cogido la peor fecha para visitar Sevilla" y le recomiendan que "vuelvan en primavera".

A pesar de los consejos y advertencias, una persona agradece a los turistas sus palabras: "Es un honor que hables así de bonito de mi ciudad".

Ola de calor

Actualmente, Sevilla se encuentra inmersa en una ola de calor, que se espera que se mantenga hasta el lunes 18 de agosto.

Las temperaturas máximas superan los 40 grados, alcanzando los 44 ºC en algunos momentos, y se han activado avisos de nivel naranja por temperaturas extremadamente elevadas en la zona de la Campiña sevillana.

Además, las mínimas son muy altas, sin bajar de los 24 grados, provocando noches tropicales, lo que dificulta el descanso por la noche.

Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad recomienda beber agua con frecuencia y evitar el consumo de alcohol, bebidas azucaradas o con cafeína, ya que favorecen la deshidratación.

También es fundamental prestar atención a las personas más vulnerables, como bebés, menores de edad, mujeres embarazadas, personas mayores o con enfermedades crónicas.

Los sanitarios aconsejan permanecer en lugares frescos, a la sombra o con aire acondicionado, reducir la actividad física, especialmente en las horas centrales del día, y usar ropa ligera que permita la transpiración.

Insisten en la importancia de no dejar nunca a nadie en el interior de un vehículo, especialmente menores, personas mayores o enfermas.

Finalmente, explican que "si aparecen síntomas como dolor de cabeza, mareos, cansancio extremo o náuseas y estos se prolongan más de una hora, es necesario acudir al centro de salud"