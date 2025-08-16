Desde Las Cigarreras hasta el Carmen de Salteras: así es la liga de fútbol de las bandas de la Semana Santa de Sevilla

La Banda de Música Esperanza de Triana durante una procesión EP

Sevilla vivirá desde otoño una cita que une música y deporte. Un grupo de apasionados por la música procesional ha creado 'La Liga de Bandas Procesionales de Sevilla'.

En el campeonato de fútbol participarán 24 equipos formados por músicos de algunas de las formaciones de la ciudad. Entre ellas destacan el Carmen de Salteras, Las Angustias, Los Gitanos, La Oliva, Las Cigarreras, Redención y Gran Poder.

La idea ha surgido para trasladar al césped el buen ambiente que se respira durante los ensayos y conciertos.

"Aparte de la música nos une algo más y es bueno que vean que hay muy buen rollo, que hay una rivalidad sana en lo deportivo y en lo musical", afirma el presidente de la liga, Iván Puerta.

Junto a él, Francisco Antonio Notorio gestiona las redes sociales y, como vocales, figuran Cristian Puerta Valero, Jesús De la Salud Fernández Guisado y Juan Antonio García Gelo.

El creador de contenido de Semana Santa Félix Rodríguez detalla que el torneo arrancará el 3 de octubre y se dividirá en cuatro grupos de seis bandas.

Formato de la liga

Los cuatro primeros de cada grupo pasarán a la fase eliminatoria, con octavos y cuartos de final a partido único.

Las semifinales serán ida y vuelta y la final decidirá al campeón de esta primera edición. "Va a ser una pasada. Va a estar muy bien preparado", asegura Rodríguez.

El minuto a minuto de los partidos se podrán seguir a través de las stories de Instagram y en Twitter. Cada agrupación musical ha diseñado su propia equipación para participar en la liga.

Parón en Cuaresma

El calendario incluye un parón antes de Cuaresma para evitar lesiones que puedan impedir la participación de los músicos en Semana Santa.

Además, la iniciativa se ha expandido a otras ciudades andaluzas como Málaga y Córdoba, esta última recientemente.

Las redes sociales se han hecho eco de esta iniciativa y han enviado comentarios a la idea de estos músicos.

"Sin duda va a ser algo muy bonito. Demostrar a través de este bonito deporte los valores y el sentimiento por nuestras tradiciones", afirma un usuario en Instagram.

Otro, por su parte, indica que "es un auténtico placer formar parte de este proyecto tan bonito e increíble, que mezcla 2 cosas preciosas como la música procesional y el fútbol"

El pasado miércoles 13 de agosto, organizaron una gala para la presentación oficial de la liga. Además, realizaron el sorteo de la fase de grupos.