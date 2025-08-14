Los tres vinos de Huelva que se han 'colado' por segundo año en la prestigiosa Guía Peñín: son "excelentes"

Los vinos 21Setescientos 2024, Magasé Ánfora 2024 y Tártis 2024 de Bodegas Magasé, en La Palma del Condado (Huelva), han sido reconocidos por segundo año consecutivo con la categoría de 'Excelentes' en la Guía Peñín, considerada el manual del vino español más completo del mundo.

Este reconocimiento se concede a aquellos vinos que obtienen entre 90 y 94 puntos, situándolos en la élite del panorama vitivinícola nacional y reforzando el prestigio de los vinos onubenses.

En esta edición, 21Setescientos 2024 y Magasé Ánfora 2024 han alcanzado 90 puntos, mientras que Tártis 2024 ha logrado 91, la puntuación más alta entre los tres, lo que les otorga la mención de 'Excelentes'.

Para el bodeguero palmerino Joaquín Mañes, responsable de Bodegas Magasé, "es una gran satisfacción estar incluidos en la guía".

"Estamos muy contentos de volver a estar situados entre los 90 mejores vinos, máxime cuando se trata de unos vinos que llevan tan solo dos años en el mercado", reconoce.

En su opinión, este logro "nos impulsa a seguir trabajando con la pasión que nos caracteriza por la Zalema y el legado de nuestra tierra" y demuestra que la Guía Peñín "está teniendo muy en cuenta y valorando el trabajo que se está haciendo en el Condado de Huelva".

Tres vinos, tres elaboraciones

Tártis 2024, el vino con mayor puntuación, ha experimentado este año un 'rebranding'. Se elabora a base de uva Colombard, vendimiada con el fruto muy maduro, lo que le aporta una personalidad marcada.

Es un blanco joven con acidez persistente y notas de fruta tropical que transmite frescura y carácter propio.

21Setescientos 2024 representa la expresión más pura de la uva Zalema. Elaborado sin crianza ni procesos de clarificación o filtración, es un blanco joven pálido, con reflejos anaranjados, que destaca por su mínima intervención y por expresar la mineralidad de un viñedo casi centenario, con frescura y matices frutales.

Por su parte, Magasé Ánfora 2024 se inspira en las vinificaciones que se realizaban en la época de Tartessos en los campos de La Palma.

Es un blanco elaborado en tinaja de barro con maceración de los hollejos durante 48 horas, buscando una mayor astringencia. Tras el prensado, fermenta en la propia tinaja y se cría bajo velo de flor hasta la llegada de la primavera, momento en el que se embotella.

DOP Condado de Huelva

Bodegas Magasé ha apostado por que sus vinos estén amparados bajo la Denominación de Origen Protegida (DOP) Condado de Huelva.

"Creemos firmemente en este proyecto de potenciar los vinos de Huelva y la viña, un cultivo muy proteccionista del entorno de Doñana en el que maduran nuestras uvas", señala Mañes.

Considera que su aportación a la DOP pasa por "conseguir que la uva Zalema sea conocida y valorada a nivel nacional e internacional, donde más proyección tienen nuestros vinos".

Un proyecto familiar

Los vinos y viñedos de Bodegas Magasé forman parte de un proyecto familiar de la compañía Mañes Izquierdo, S.L., en el que participan todos los miembros de la familia.

La elaboración se realiza en una antigua bodega de principios del siglo XX, donde antaño los cosecheros producían su propio vino para abastecer a las tabernas de la provincia.

Este histórico lagar acoge hoy experiencias gastronómicas, catas, eventos culturales y visitas a los viñedos, con el objetivo de "hacer cultura desde el vino" y convertir cada botella en una experiencia singular.

Las etiquetas son obras de arte personalizadas por artistas contemporáneos como Manuel León, Ricardo Suárez, Dani Franca, Fernando Clemente, Patricio Hidalgo y Federico Jaime, entre otros, reforzando la impronta cultural de la bodega.

Integrada en las tradiciones del entorno de Doñana y comprometida con su biodiversidad, Bodegas Magasé busca revitalizar el pasado vitivinícola de La Palma del Condado.

Sus viñedos, de cepas centenarias en vaso, se encuentran en el Campo Alto, rodeados de vestigios romanos y fósiles marinos, y se dedican principalmente al cultivo de la uva Zalema, variedad autóctona del Condado de Huelva.