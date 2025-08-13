El pueblo de Sevilla más caro para vivir según la IA: "Cuenta con centros comerciales y espacios verdes bien cuidados"

Según un análisis de inteligencia artificial, en concreto ChatGPT, que cruza datos como la renta media, el coste de la vivienda, el nivel de servicios y el atractivo residencial, Mairena del Aljarafe es el municipio más caro para vivir en la provincia de Sevilla.

Este liderazgo se debe a "una combinación de factores que incluyen su ubicación estratégica y un perfil socioeconómico alto, además de que el municipio cuenta con centros comerciales y espacios verdes bien cuidados".

Mairena del Aljarafe cuenta con 47.898 habitantes empadronados a fecha 1 de enero de 2024, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El estudio destaca la cercanía de la localidad con la capital, a solo unos minutos, y su acceso directo a la SE-30, carretera que rodea Sevilla, y la Línea 1 del Metro.

Esto lo convierte en una "opción muy popular entre profesionales y familias que buscan un entorno más tranquilo y espacioso sin renunciar a las comodidades de la ciudad", explica la IA.

Reputación como "zona buena"

"La calidad de vida y su reputación como 'zona buena', asociada a la seguridad y la modernidad, impulsan la demanda, y en consecuencia, los precios", cuenta Chat GPT.

"El municipio tiene una población con ingresos medios-altos, lo que genera un mercado inmobiliario con precios elevados y una alta competencia", señala.

Además, "su desarrollo urbanístico se caracteriza por barrios y urbanizaciones de construcción reciente, muchas con piscina comunitaria, zonas ajardinadas y seguridad privada", subraya.

Mairena del Aljarafe también cuenta con una amplia oferta de servicios, incluyendo colegios concertados y privados, instalaciones deportivas y centros de salud. "Esta infraestructura permite a sus habitantes cubrir casi todas sus necesidades sin salir del municipio", explica.

Bormujos, otro de los municipios más caros según Gemini

Por su parte, el análisis que ha realizado Gemini considera a Bormujos como otro de los municipios "más caros y deseados" para vivir en la provincia, "superando en algunos aspectos a la capital".

Esta localidad cuenta con 22.983 habitantes según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La IA basa esta conclusión en varios factores, como la infraestructura y los servicios modernos, su conexión estratégica con Sevilla, y el aumento del precio de la vivienda.

"Ideal para familias"

Bormujos "destaca por su infraestructura de alta calidad y servicios completos, lo que lo hace ideal para familias".

La localidad cuenta "con hospitales, una amplia oferta de colegios y centros comerciales. Su ubicación a solo 10 kilómetros de Sevilla, con excelentes conexiones de metro y carretera, facilita la movilidad".

Además, esto "permite a sus residentes disfrutar de un entorno más tranquilo sin renunciar a la cercanía de la capital".

Los datos de la IA también reflejan que Bormujos tiene uno de los precios de vivienda más altos de la provincia, "un indicativo de su exclusividad y demanda".

La inteligencia artificial no se ha centrado solo en el precio de la vivienda, sino que ha evaluado la combinación de una alta calidad de vida, servicios completos y una ubicación privilegiada para determinar qué municipios son los más caros para vivir.

Tanto Mairena del Aljarafe como Bormujos "ofrecen una mezcla de cercanía a Sevilla y un estilo de vida residencial de alta calidad", concluye la IA.