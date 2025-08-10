Un andaluz dice lo que muchos piensan de las playas del norte: "Me vuelvo al Palmar, que allí no me pasa"

Imagen de archivo de la playa de El Palmar EP

Un andaluz que ha pasado unos días de vacaciones en las islas Cíes, en Galicia, ha compartido en TikTok su experiencia con la temperatura del agua: "Me vuelvo al Palmar, que allí no pasa".

En un vídeo que se ha hecho viral, ha reconocido que la belleza del lugar no compensa, para él, el frío del mar.

"Quiero bañarme porque esto es precioso pero está muy fría" e incluso afirma que le "están subiendo las pulsaciones".

También describió la sensación como algo que "no es humano". Estoy acostumbrado a mi playita de Cádiz", cuenta.

Las reacciones no tardaron en llegar. Un usuario comentó: "Soy de Cádiz y me bañé allí y el agua me pinchaba".

"Está congelada"

Otro apuntó que "allí está congelada" el agua, mientras que un vecino de las Islas bromeó diciendo que "menos mal que el agua está fría porque si no, imagínate la masificación" que sufrirían los que viven allí.

También hubo quien recordó que "en Cádiz el agua tampoco está ardiendo" -haciendo alusión a playas bañadas por el Atlántico- y otros defendieron que "cuando hace calor se agradece".

Según National Geographic, la mejor playa para veranear en Cádiz es la playa de La Caleta. La revista explica que la "arena fina y dorada la convierte en todo un símbolo de la ciudad".

Este enclave se ubica cerca del casco histórico de la capital gaditana y "no es tan turístico y tiene una vista maravillosa", según explica una visitante a través de un portal de internet.

La IA elige la mejor playa para los sevillanos

Sin embargo, la inteligencia artificial (IA) no rehúsa el debate de las playas. Según esta herramienta, el mejor lugar para veranear de los sevillanos es Matalascañas.

El sistema tecnológico explica que la localidad está ubicada cerca de "uno de los lugares más importantes de Europa y sin mucha fiesta".

Además, la IA subraya que los sevillanos eligen este sitio para veranear por su "ambiente relajado, su ubicación estratégica y por su ambiente relajado, alejado del ocio nocturno".

Matalascañas se encuentra a poco más de una hora de la capital hispalense y es una "opción rápida, económica y sin complicaciones", explica la inteligencia artificial.

El entorno natural es otro de los "aspectos positivos" de la localidad. El Parque Nacional de Doñana se encuentra allí y es "una de las reservas ecológicas más importantes de Europa" y todo un reclamo turístico.

Temperaturas de hasta 44 grados

Los sevillanos están viviendo estas semanas jornadas de calor intenso que alcanzan temperaturas de hasta 44 grados.

Es por ello que los vecinos de la localidad buscan alternativas al aire acondicionado para refrescarse durante las horas más calurosas, como pueden ser las piscinas -artificiales y naturales- y las playas cercanas.

La ola de calor se va a alargar más de lo previsto según los datos de la AEMET, por lo que a los sevillanos no les va a quedar otra que armarse de paciencia hasta que las temperaturas den un respiro.