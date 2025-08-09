Sobrevivir al calor de Sevilla sin el aire acondicionado es posible: la increíble piscina natural a menos de 30km de la capital

Imagen del río de los siete arroyos Ayuntamiento de Villaverde del Río

Sevilla vive estos días una intensa ola de calor con temperaturas que alcanzan los 42 y 43 grados en algunos municipios. Con este panorama, muchos vecinos buscan lugares donde poder refrescarse y pasar la jornada sin tener que dejarse un dineral en pagar la factura del aire acondicionado.

A menos de 30 kilómetros de la capital, en la localidad de Villaverde del Río y en el caudal Siete Arroyos, se encuentra un enclave que es ideal para cumplir este objetivo, la piscina natural de Las Calderas.

Este rincón se ha ganado la fama de ser una de las zonas de baño más espectaculares de la provincia. El agua discurre entre rocas, formando pozas de distintos tamaños y pequeñas cascadas, mientras que la vegetación autóctona aporta sombra y frescor.

En verano, el lugar se convierte en un auténtico refugio contra el calor. El agua invita al baño y muchas familias aprovechan para pasar el día.

Además de refrescarse, quienes se acercan pueden explorar las distintas pozas y las cascadas como la denominada "Última olla".

Comentarios de los visitantes

Las redes sociales se han llenado de imágenes y comentarios sobre el enclave. "Un lugar precioso cerca de la capital", afirma un usuario.

Otro visitante lo describe como un sitio "super tranquilo para refrescarse", mientras que un tercero lo califica como "magnífico para pasar el día".

Ola de calor

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo el nivel naranja por riesgo importante ante el calor hasta, "al menos", el próximo miércoles 13 de agosto.

Entre semana, las temperaturas se han mantenido estables en torno a los 39 y 40 grados, pero el termómetro subirá -aún más- durante el fin de semana.

El domingo se espera el día más caluroso, con picos de 44 grados en la capital y su área metropolitana. Los municipios donde esta semana se marcaron las temperaturas más altas fueron Alcolea y Lora del Río.

Durante las horas nocturnas, la AEMET advierte de que estos días también se vivirán noches tropicales. Es decir, los sevillanos tendrán que armarse de paciencia y poner rumbo a enclaves como el de Las Calderas si no quieren vivir algunas de las jornadas más tórridas del año.

Recomendaciones de Sanidad

Ante este escenario de calor extremo, el Ministerio de Sanidad recuerda la necesidad de seguir las pautas recomendadas con el fin de prevenir golpes de calor y otras complicaciones asociadas a las altas temperaturas.

Los expertos recomiendan beber agua con frecuencia, incluso cuando no se sienta sed, y evitar el consumo de alcohol u otras bebidas que favorecen la deshidratación.

También aconsejan priorizar comidas ligeras como ensaladas o frutas, que ayuden a reponer las sales minerales que se pierden con el sudor.

Prestar atención a las personas vulnerables

Las autoridades subrayan la importancia de proteger a las personas más vulnerables como bebés, menores, mujeres embarazadas, mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

A ellos se les debe prestar especial atención, asegurando que se mantengan hidratados y en entornos frescos.

También insisten en no dejar a personas o animales en el interior de vehículos cerrados, aunque sea por pocos minutos.

Sanidad advierte de que si se presentan síntomas como dolor de cabeza, mareos, cansancio o náuseas que persisten más de una hora, es recomendable acudir al centro de salud.

Además, recuerdan que los medicamentos deben almacenarse en un lugar fresco para conservar su eficacia.

Ante esta situación, los sevillanos buscan esquivar el calor de todas las maneras posibles, ya sea refrescándose en piscinas naturales o descansando en casas con el aire acondicionado.