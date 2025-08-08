Un vecino de Tarifa devastado tras el incendio: "Lo he perdido todo; se han quemado mi casa y mi perro"

El incendio declarado el pasado martes en el paraje de La Peña, en Tarifa, ha dejado zonas devastadas. Entre los afectados se encuentra Diego, un vecino entrevistado por Andalucía Directo, que ha visto cómo las llamas arrasaban con su casa: "Se me han quemado todas mis pertenencias, incluso mi casa y mi perro", lamenta desconsolado.

Diego no encuentra consuelo. Aún no asimila todas las pérdidas que ha sufrido. "Se me ha quemado la casa, el camión. ¿Tú crees que esto es normal?", cuenta.

El fuego, que obligó a desalojar a más de 1.500 personas de hoteles, camping y viviendas, no solo ha destrozado su hogar, sino también todo lo que tenía dentro. "Se me han quemado los animales, las gallinas y un perro que tenía, mi casa y mi ropa", explica.

"No tengo otra casa", subraya Diego. Cree que, de haberse quedado en su vivienda, las llamas no la habrían alcanzado. "Si yo llego a estar allí, mi casa no se quema", asegura el vecino afectado.

"En el desalojo quería quedarme en mi casa protegiendo mis cosas, pero me obligaron a irme", cuenta con indignación. Y es que, las autoridades reubicaron en el polideportivo La Marina a los vecinos por el peligro que suponía el incendio.

Explica que ahora dormirá en su coche porque "en el albergue hace mucho calor". A pesar de todo, agradece toda la ayuda recibida. "Yo espero que vaya todo bien, porque nos están ayudando mucho", dice.

Labores de extinción

Mientras tanto, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía continúa trabajando en la zona. Aunque el fuego fue estabilizado el pasado miércoles por la tarde, los medios terrestres siguen desplegados para garantizar el control total del incendio.

Cinco grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente, cinco vehículos autobomba y una unidad médica siguen activos.

Las llamas comenzaron en el camping La Torre de Tarifa y se propagaron con rapidez por el monte, impulsadas por las fuertes rachas de viento de levante. Según los primeros indicios, el fuego empezó en una autocaravana.

La carretera N-340, que fue cortada en un tramo, aunque fue reabierta al tráfico. Sin embargo, el cierre ocasionó grandes retenciones, puesto que es la única vía que conecta al municipio gaditano.

Reacciones

Desde que comenzó el fuego, usuarios de la red social X, anteriormente Twitter, han mostrado su tristeza por lo sucedido.

"Ver este paraíso arder es una auténtica pesadilla" es otro de los comentarios que han circulado por la mencionada red social.

"Llevamos casi dos horas atrapados en la carretera para salir de Tarifa. La gente está muy asustada y tiene miedo", compartió una de las personas afectadas por las retenciones en la carretera el pasado martes.

Ahora, las autoridades siguen trabajando en las labores de extinción. Unos trabajos que se han visto ralentizados por las rachas de viento, el cambio de dirección de este y las altas temperaturas.