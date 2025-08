Sevilla encara la ola de calor con música, teatro y exposiciones para quienes no tienen la suerte de estar en la playa

Con el arranque de agosto Sevilla se queda prácticamente vacía. La mayoría de vecinos de la ciudad, con sombrilla y butaca en mano, salen sin mirar atrás hacia alguna de las playas que están repartidas a lo largo de los mil kilómetros de costa andaluza.

Pero, de los casi 700.000 habitantes que viven en la capital hispalense, hay quienes no tienen la suerte de disfrutar unos días para descansar y esquivar el calor que azota a Sevilla especialmente en este mes.

Con el objetivo de amenizar las tórridas jornadas, la ciudad ofrece una larga lista de planes. Así, los martes, miércoles y jueves de agosto están marcados en el calendario de los amantes de estilos musicales como el jazz y el flamenco.

El ciclo Las Noches de Verano cumple una década y, para celebrarlo, regala a los sevillanos jornadas en un espacio único como es el palacio Marqueses de la Algaba impregnado de buena música.

Este martes 5 de agosto tendrá lugar Balsamia, un concierto de música sefardí que comenzará a las 21:30 horas y cuya entrada es libre bajo reserva.

A esta programación también pertenece la actuación Kid Carlos Band, del Mississippi al Guadalquivir, que acogerá el mismo espacio a la misma hora el próximo miércoles 6.

XXVI Noches en los Jardines del Real Alcázar

Si hay algo agradable durante los días de verano en Sevilla es disfrutar de alguna velada al aire libre. Para ello, la nueva edición de Noches en los jardines del Real Alcázar es una de las mejores opciones.

Hasta el 20 de septiembre, el emblemático monumento sevillano acogerá una amalgama de conciertos de todo tipo. También el palacio Marqueses de la Algaba ha sido el sitio elegido para albergar a todas las piezas que componen esta nueva edición.

Los amantes del tradicional canto portugués, fado, hasta del flamenco, pasando por los de la música clásica se darán cita durante las noches de verano en este tesoro sevillano.

El próximo concierto que ha anunciado el Ayuntamiento de Sevilla será Way down wonder in New Orleans con Padilla Siblings y raíces en la música de Nueva Orleands del siglo pasado. También tendrá lugar la obra de música antigua Reconciliación. Esta última irá de la mano de Ayres Extemporae.

Las obras se interpretarán el martes 5 y el miércoles 6 a las 22:30 horas y cada entrada costará siete euros.

El jueves 7 será el turno de David de Arahal. El reconocido guitarrista deleitará a los asistentes con Avenida de los cines e irá acompañado de su homólogo Ángel Vera. En esta pieza musical, el flamenco con un aire moderno e innovador es el absoluto protagonista.

La música barroca le tomará el relevo al flamenco. Eternal Trio actuará el viernes 8 en los jardines de los Reales Alcázares. Esta vez, es Bach cor seringa lo que sonará en el emblemático espacio sevillano.

Este sábado 9 de agosto, la reconocida guitarrista Ana Santisteban ofrecerá el programa Leyendas y aromas, un viaje musical cargado de emoción y tradición.

Con obras de Rodrigo, Bach y Domeniconi, cada pieza irá precedida por una historia narrada por la propia artista. Santisteban, con trayectoria internacional y aclamada por su carisma y calidad interpretativa, promete una velada única de música y relatos.

Visitas nocturnas al Alcázar

Con motivo del 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, las visitas teatralizadas del Real Alcázar tienen como hilo conductor esta histórica ceremonia que se celebró en los Reales Alcázares.

Cada jueves y viernes por la noche hasta el 21 de octubre, el espacio acogerá esta función. La duración del acto es de algo más de una hora aproximadamente y habrá cuatro pases cada media hora, comenzando el primero a las 21:00 horas.

Cabe destacar que, como novedad, este año el evento también dispone de una audioguía en inglés.

Exposiciones

Hasta finales de verano, la sede de Estrella Andaluza -en el número 29 de la calle Naranjo- acoge la exposición Mirada a la Bachillera. Se trata de una muestra fotográfica con la que se pretende dar a conocer la historia de esta zona de la ciudad.

Se trata de un recorrido digital que hace un repaso por los momentos, rostros y rincones que han construido la identidad del barrio hispalense.

Siguiendo el camino torcido, de Curro González, es una retrospectiva sobre las más de cuatro décadas que componen la trayectoria profesional del artista.

Este trabajo estará hasta el 28 de septiembre en el espacio Santa Clara y reúne, por primera vez, todas las disciplinas que ha explorado el artista. Desde la pintura hasta el dibujo pasando por la escultura y la vídeo-animación.

El horario es de martes a sábado de 10,00 a 14,00 y 17,00 a 20,00 horas. Los lunes no abre y los domingo y festivos únicamente en horario de mañana.

También en el Espacio Santa Clara, hasta el próximo 20 de diciembre, se podrá visitar la exposición Retroalimentación, de Luis Gordillo.

El artista sevillano, Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura, muestra este trabajo que está compuesto por diferentes obras pertenecientes a las distintas etapas de su trayectoria que abarcan desde los años 70 hasta la actualidad.

La muestra estará abierta al público en el mismo horario que la exposición Siguiendo el camino torcido.

La Real Fábrica de Artillería acoge hasta el 14 de septiembre la exposición Otra taxonomía de las nubes, de Dioniso González. La obra cierra el ciclo de Cuatro miradas al universo y, con ella, se pueden apreciar todas las aristas del trabajo de este artista.