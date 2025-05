El outlet de moda de Sevilla para ir espectacular a la graduación: prendas de lujo a precios de escándalo

La época de las graduaciones ya está aquí. Los estudiantes combinan las horas de estudio en la biblioteca con los ratos de búsqueda del modelito ideal para deslumbrar en su graduación. Aunque la vista está puesta en los exámenes finales, a las sevillanas no se les escapa pensar en qué se van a poner para un día tan especial. Para dar con el outfit perfecto, de lujo y barato, solamente hay que pasarse por VIA outlets.

Toda estudiante quiere tres cosas al acabar la carrera. La primera es haber terminado el curso académico con todo aprobado y sin necesidad de volver a la universidad para recuperar alguna asignatura que se haya hecho bola.

El segundo deseo de las universitarias es despuntar el día en que le coloquen la beca y le otorguen el diploma que acredita que ha concluido los estudios del grado. Y, para finalizar, ligado a este último, destaca el no querer dejarse un dineral en el modelito de la graduación.

Sin embargo, ir guapa y no hacer sufrir a la cartera, en muchas ocasiones, no es nada fácil. Y es que muchas de las tiendas de Sevilla tienen precios excesivos y que se salen del presupuesto. No obstante, en la ciudad hay una alternativa para conseguir el vestido, el mono o lo que se desee perfecto y sin la necesidad de dejarse un dineral.

VIA outlets tiene la clave para brillar en el acto de graduación. En este espacio de la ciudad, ubicado a unos cinco minutos del aeropuerto hispalense y a 15 del centro de la ciudad, aflora una amalgama de productos de lujo con descuentos sorprendentes.

Con fama internacional

Algunas de las firmas de moda con prestigio internacional que se pueden encontrar son Karl Lagerfeld, Jackett London, Columbio, Michael Kors o Roberto Verino entre muchas otras casas.

En todos los establecimientos de estas tiendas se pueden encontrar ofertas increíbles con las que no será nada difícil llevarse una prenda de lujo a un precio asequible.

Además, en el establecimiento hay marcas hispalenses que enloquecen a las sevillanas. Es el caso de la tienda Cherubina, Bimani o Colour Nude. Todas estas firmas destacan por los estampados de sus tejidos, las estructuras de sus diseños o los colores que los protagonizan.

A pesar de que ahora es la época de las graduaciones -ya sea de bachillerato o de universidad- estos no son los únicos eventos que rellenan las agendas. Las bodas, los bautizos y las comuniones tienen un hueco reservado en la vida de los sevillanos.

Una inversión de 30 millones

Por ello, este outlet no es solo un completo acierto para quienes recibirán la beca, sino que también lo es para quienes quieren ir despampanantes en otra cita especial.

VIA outlets es un establecimiento de 19.700 metros cuadrados que recibió una inversión de 30 millones de euros. Aunque la empresa tiene 11 espacios repartidos por todo el mundo, en España solo se encuentran dos. El primero aterrizó en Mallorca y a este le siguió el de Sevilla.

Gracias a las marcas de lujo y los llamativos precios -destacan por ser bajos- que acoge este establecimiento sevillano, VIA outlets se ha convertido en el salvavidas de todo aquel que quiere deslumbrar en algún evento especial.