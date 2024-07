Take That clausura Icónica 2024 por todo lo alto y confirman que '20 años no es nada'

Un momento de la actuación de Take That en Sevilla. M. M. Sevilla

Cantaba Gardel en su tango 'Volver' eso de "sentir que es un soplo la vida/ que 20 años no es nada". Luego lo versionó Estrella Morente, pero el mensaje era el mismo. El que hicieron carne los admiradores (más bien admiradoras, por su número) de Take That, mítico grupo británico que este martes puso el broche final a Icónica Santalucia 2024.

El espectáculo de los británicos es todo lo que supone Icónica: un grupo mítico, un escenario único y, sobre todo, un público más que contento. Los gritos de las fans a Take That -en femenino, puesto que eran clara mayoría- se escucharon alto y claro. A veces, más alto que claro.

En el concierto la edad media era elevada. Pero más elevados aún eran los gritos de fan de los 90 que se escucharon según los componentes de Take That salieron al escenario. Solo pararon en alguna balada y los cantantes se retiraron.

El primer tema fue Greatest day. Desde ahí y hasta Rule the world, los ánimos no decayeron. Los británicos tuvieron palabras de cariño para sus seguidoras y, también, para Sevilla.

Alabaron la Plaza de España y la ciudad. También el clima que, aunque caluroso, no fue excesivo. E, incluso, sacaron tres botellines de Cruzcampo para brindar con el respetable. No cabía más sintonía con su público.

How deep is your love

Con How deep is your love los gritos llegaron a sus niveles más altos. Ni el desmayo de un señor en medio del público consiguió calmar a las aficionadas, algunas de ellas con camisetas hechas para ese día. Un cartel, a la derecha del escenario, decía: "Take That, take this" y una flecha señalaba a la mujer que lo sostenía.

Never forget marcó otro de los momentos álgidos de la noche. La canción animó a levantarse a bailar incluso a los que, desde las gradas, habían pasado gran parte del concierto sentados.

Y cerraron con Rule the World. Take That triunfó como lo hacía antes. En su caso, 20 años no es nada. Ni 30. Y aunque por el camino se han dejado a algún componente clave -Robbie Williams no hace la gira con ellos-, poco se notó.

Veinte años... o más

Las fans, desde luego, no lo echaron en falta. Tampoco la juventud y los años 90. El concierto de Take That acabó, como la juventud, de golpe. Tras la última canción, se marcharon saludando. Alguna aficionada se preguntaba si no iban a volver. "Qué va, mira por dónde van ya", respondía otra que los veía marcharse por el fondo de la Plaza de España.

El año que viene Icónica volverá a Sevilla. Los Take That, no se sabe. Pero dejaron huella. Como el festival. Objetivo cumplido.