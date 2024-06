Tom Jones o el triunfo de la honestidad: los cantantes de pop también usan trucos de folclóricas

Tom Jones canta por derecho. Como los grandes. Sin esconder que, a los 84 años, su voz no es ya la de cuando era joven y parecía tener un ventilador en el pecho del torrente que sacaba por la garganta. Pero da igual. Porque suple con honestidad lo que le resta la edad. De hecho, empezó con su tema 'I´m growing old' ('Me estoy haciendo viejo'). La verdad por delante.

Jones actuó en el Icónica Santalucía de Sevilla en una de las noches más frías de un mes de junio en la ciudad que se recuerdan. Y, aún así, consiguió que la gente se levantara de las sillas y cantara con él éxitos como 'Sex Bomb' o 'It's Not Unusual', que para toda una generación es la canción que bailaba el primo de Will Smith en 'El príncipe de Bell Air'.

Así canta Tom Jones 'Sex bomb' en Iconica Santalucia en #Sevillahoy @iconicafest pic.twitter.com/RAGwcbdjpS — El Español de Sevilla (@sevilla_ee) June 20, 2024

El galés, que se marcó un concierto que superó con creces la hora y media, se sabe los mismos trucos que las folclóricas. El arte no tiene fronteras. Con más tiros dados que la valla de un coto, donde no le llega ya la voz lo suple con un fraseo. En los altos que se hacen muy cuesta arriba, gorgorito que disimula.

El cantante hizo varios guiños a Sevilla saludando en español. "Buenas noches", inició su concierto, antes de empezar una tanda de viejos conocidos. Primero 'I´m growing old'; después, su archiconocido 'It's Not Unusual.' aunque con unos arreglos latinos que descolocaron un poco al público.

Con un lleno absoluto y sin entradas disponibles, la tercera fue 'What´s new, pussycat?', otro de sus clásicos, que el respetable coreó con ganas. Y llegó 'Sex bomb', una de las canciones más conocidas que empezó como una balada y rompió en su ritmo habitual, quizás lo más celebrado del concierto.

Más rebecas que chupas

En una noche en la que había más rebequitas que chupas de cuero y más matrimonios mayores que jóvenes dando saltos, Jones, que se las sabe todas, arrancó fuerte. Luego repasó muchos de sus temas como 'You can leave your hat on'.

Este tema provocó muchos comentarios en el patio de butacas. "¿Pero esta no la cantaba Cat Stevens?", preguntó un señor que estaba de celebración con los amigos. "Es que acabo de aprobar unas oposiciones", contaba poco después.

El tema era de Jones, pero como las folclóricas, hay canciones que parecen que han cantado todos. 'You can leave your hat on' es al pop rock lo que 'Ojos verdes' es a la copla.

Temas muy celebrados

El concierto acabó con otros dos temas muy celebrados: 'You don´t have to be rich to be my girl', que sí es una versión así como 'Johnny be goode', de Chuck Berry. Su versión, con el (menguante pero efectivo) torrente de voz de Jones llenó la plaza de España.

Hay una cita apócrifa sobre Lola Flores que dice: "Ni canta, ni baila, pero no se la pierdan". Nunca se publicó tal cosa, pero quedó en el imaginario colectivo. Con Tom Jones sería de otra forma: "Canta menos, baila poco, pero no se lo pierdan. Es puro espectáculo".