Javier Esteban, director de Icónica: "El festival todavía no es rentable, pero nuestro objetivo es trascender"

El Icónica Fest arranca este viernes su cuarta edición con el concierto de Aitana. Será la primera de los 42 artistas que pasarán por la Plaza de España en un festival cada vez más consolidado y que pretende "doblar las cifras" del pasado año, según cuenta su director, Javier Esteban.

A pesar de ello, asegura que todavía "no es rentable" por la dificultad de producir un espectáculo de estas proporciones en un espacio urbano. No obstante, defiende que el objetivo es "trascender" y que "pasen cosas buenas" para la ciudad de Sevilla, algo que dice, haber conseguido plenamente.

"Nadie más que nosotros va a querer que la Plaza de España esté impoluta", afirma Javier Esteban. De hecho, tal como ha desvelado, el festival trabaja para la correcta conservación del monumento y entregará a las instituciones un manual de uso para los siguientes eventos que se organicen en el espacio.

- Es la cuarta edición del Icónica Fest, la segunda en verano. Se puede decir que el evento está más que consolidado, ¿no?

- Pues sí. Ya el año pasado celebrábamos esa consolidación. Este año, más si cabe. Vamos a doblar las cifras del año pasado. Mucha gente de nuevo opta por venir a Sevilla en los meses de junio y julio en busca de vivir la experiencia. Estamos muy contentos.

- ¿Ha ganado el festival con el paso al verano?

- Sí, la idea era que siempre fuese así, un festival de junio y julio. Era lo que presentamos en su momento en el Ayuntamiento. Aprovechar ese vacío que había en esos meses sin turismo y que la Plaza de España también se quedaba bastante más despejada. Queríamos aportar nuestro granito de arena para que esos meses en los que había un vacío total se recuperaran las ganas de venir a la ciudad. El año pasado se confirmó que era posible. Ahí están los números.

- El año pasado se vendieron 105.000 entradas en total y ahora ya van por 150.000. El crecimiento es considerable.

- Exacto. Estamos en números de casi doblar esa cifra del año pasado. Concretamente fueron 89.000 más todos los palcos y demás. Este año estamos rozando las 150.000, con previsión de estar en 170.000 o 180.000.

- ¿Cuál es la fórmula del éxito?

- Es la de siempre, mucho trabajo y cariño. Es un proyecto dedicado por el sitio donde se hace, en una ciudad como Sevilla y con una empresa sevillana detrás. Más allá del negocio se quiere trascender y que pasen cosas buenas para tu ciudad. La apuesta ha sido muy importante. No es un proyecto todavía rentable, pero estamos consiguiendo muchos hitos que nos hacen tremendamente feliz. Ahora lo que toca es que podamos hacerlo rentable para que sea sostenible en el tiempo.

- ¿Por qué no es rentable todavía?

- A un artista hay que pagarle su caché. Si el artista cobra aquí lo mismo que puede cobrar en un estadio de fútbol o en un teatro, es difícil que se hagan números con la producción que nosotros proponemos, con más de 600 móviles de luz y efectos sobre la Plaza de España, engalanarla y adecuar el parque para que la gente pueda tomar una copa. Es algo que trasciende más allá porque creemos que la marca Sevilla lo merece. Con la cuenta de resultados de las entradas nunca salen los números. Lo que toca es captar a muchos patrocinadores. Este año sí estamos tremendamente contentos porque trabaja con nosotros Santa Lucía, dándole naming al festival. Y muchos más que se están uniendo como Endesa. Vienen a trabajar en un proyecto para la ciudad. Tenemos más músculo para poder llegar a las metas que nos propongamos.

- ¿Qué le aporta Icónica a Sevilla?

- Es el festival que Sevilla no tenía. Una gran ciudad como Sevilla en la que pasan tantas cosas buenas, siendo cuna de muchos artistas, necesitaba un festival a la altura de la ciudad. Eso es lo que hemos conseguido. Sevilla no había tenido uno con tanto peso desde que desapareció Territorios. Tiene grandes festivales como Interestelar, pero no es un festival marca ciudad. Es una parada en Sevilla para todos los artistas importantes en el verano.

- ¿Cuál apunta a ser el concierto más multitudinario?

- Tenemos varios. Está agotado ya Melendi, pero van camino de ello también Robe, Marc Anthony, Ricky Martin y Maluma. Vamos a tener grandes noches con muchísimo público y va a ser un honor y una fiesta poder ver la Plaza de España llena para la ocasión.

- ¿Es el mejor cartel o el más completo de todos los que han presentado?

- Creo que sí. Eso te lo da la madurez. Al principio éramos desconocidos para las oficinas. Por mucho que tuviéramos la Plaza de España, necesitaban tener una confianza sobre algo que funciona. Ya es el cuarto año y eso se nota. Muchos artistas se van de aquí encantados, a pesar de condicionantes que a priori pueden ser negativos como el calor. La experiencia de hacer un concierto en Icónica es la que es. Eso se está viendo en los resultados y creo este año hemos conseguido el mejor cartel. Ha sido exponencial y este año hemos dado un gran salto.

- ¿Es la Plaza de España una clave para atraer a los grandes artistas internacionales?

- Suma, pero no es solo eso. Al final no hablamos directamente con el artista. Si lo traes a Sevilla, a lo mejor se enamora de la Plaza de España. En principio, hablamos con la oficina. Ahí valoran tener los menores problemas posibles y las mayores garantías. Eso lo da el tiempo y un buen trabajo de producción. Eso es lo que hemos conseguido y hoy en día tenemos los frutos.

- ¿Cómo ha vivido las polémicas sobre la Plaza de España?

- No tengo los datos para poder opinar sobre una cosa o la otra. Sí tengo claro que algo hay que hacer. Sevilla es cada vez más turística. Por aquí pasa mucha gente y si no hay nada que ayude a equilibrar esos presupuestos, tendremos los monumentos más destrozados o vamos a perder dinero de otra cosa. Hay que hacer algo. No sé si la tasa turística o cerrar la Plaza de España. Necesitamos estar encima de ella y que haya un presupuesto acorde al monumento que tenemos.

- Hay algunos ciudadanos que critican el uso de de la Plaza España por un festival. ¿Qué les diría?

- Pongo un ejemplo simplemente. El año pasado vinieron los Grammy y los Goya. Entre uno y otro dejaron más de 20 millones de euros de impacto económico. Ahí están los datos que dicen que el primer evento privado de la ciudad es el Icónica Fest. Todavía no hemos conseguido hacerlo rentable, pero ya le damos mucho a la ciudad. Hay que verlo así y yo le diría es que nos auditen. Con el mayor cariño, nadie más que nosotros va a querer que la Plaza de España esté impoluta. Para eso están las instituciones y nuestros técnicos. Trabajan codo con codo con los de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Aparte hemos contratado una empresa para que audite todo lo que hacemos. Estamos trabajando también en un manual de uso que entregaremos al final del festival a las instituciones para los siguientes eventos que vengan a la Plaza de España. Ahí tendrán nuestra propuesta confirmada por los especialistas de cómo hay que usarla.

- El contrato está firmado hasta 2025, según dijo el alcalde ¿Cree que se va a poder seguir con la misma ubicación?

- Es una cosa de la que se habla, pero no hay nada de eso. Estamos muy tranquilos. Es lo que nos transmite el alcalde en primera persona y el resto de instituciones. Los datos están ahí y la idea es que estemos muchos años en la Plaza de España.

- ¿Qué novedades hay respecto al año anterior?

- A nivel técnico, hemos hecho una apuesta por seguir creciendo y tenemos una implementación de mucho más equipo técnico, que es lo que hace posible que vengan muchos artistas internacionales. En la restauración, después de tres años codo con codo con Casa Robles, hemos abierto la oferta. Se han unido Restaurante Cambados, Bodeguita Antonio Romero, La Casa del Tigre y el catering Medinaceli con un puesto de sushi y una freiduría. Es una oferta importante con más de 12 secciones, precios populares y que entra dentro de nuestra propuesta de disfrutar la Plaza de España de manera diferente.