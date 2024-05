Juan Valderrama le canta a Rafael de León con los AC/DC de testigos en las Noches Icónicas del Colón

Juan Valderrama fue el coprotagonista de la última de las Noches Icónicas del Colón. El cantante compartió protagonismo con su guitarrista, Rubén Lebaniego; con su padre, Juanito Valderrama; con Rafael de León, a cuyos poemas le puso música por primera vez; y con los AC/DC, grupo que tomaba una cerveza a escasos diez metros de donde se llevó a cabo el concierto.

Pocos de los asistentes para ver a Valderrama notaron que los AC/DC estaban allí sentados. Tan solo algún cliente del hotel preguntó a los camareros quienes, muy discretos, confirmaban que sí, que eran los rockeros y que no, no tenían nada que ver con el recital de Valderrama.

La cita, a la que no faltaron el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ni el director de la Bienal de Flanenco, Luis Ybarra, contó con una sala llena en el hotel Colón.

"Soy copla, flamenco, bolero... Eso es lo que voy a cantar hoy", anunciaba el cantante con la única compañía de su guitarrista en el escenario. Al menos al principio, porque a la tercera canción subió con él su hermana, Juana Dolores, con quien interpretó dos canciones.

No fue el único momento familiar. Casi al acabar, antes de los bises, interpretó 'El emigrante', una de las canciones más conocidas de su padre, Juanito Valderrama. Pero antes llegaría una versión flamenca y muy personal del 'Por qué te vas', de Jeanette.

Ojos verdes

Por guajiras -eternas en la voz de Valderrama o por copla -'Ojos verdes'; 'Mi niña Lola'-, el público pidió alguno de sus clásicos y el cantante cumplió. Se arrancó por sevillanas, guiño a la ciudad que le acogía.

Pero lo más especial de la noche, quizás, no estuvo en el repertorio conocido o más esperable de Valderrama sino en la novedad. Porque se arrancó con las letras de Rafael de León. No las que se han cantado siempre sino las de los sonetos que, hasta ahora, no tenían música.

En el repaso de su carrera, Valderrama cantó sus clásicos y recordó a los suyos. Pero también lanzó una pista a su futuro en esas canciones en las que ha puesto compás al Rafael de León poeta.