La Asociación Española Contra el Cáncer lanza su agenda solidaria, dedicada a "la belleza de la imperfección"

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha presentado este jueves en Sevilla una nueva edición de su agenda solidaria. En esta ocasión, el arte ha corrido por parte de Nuria Barrera, que subraya cómo sus acuarelas buscan ensalzar "la belleza de la imperfección" a través de una escultura a la que le faltan partes del cuerpo.

A la presentación, que se ha celebrado en la sede de la Delegación de la Junta en Sevilla, han acudido también Los Morancos, Jorge y César Cadaval, que ejercen como padrinos de esta agenda solidaria.

El dúo cómico ha puesto de relieve cómo "hasta que no te toca, no sabes lo que es el cáncer", y recuerdan a su hermano Diego, que falleció a causa de esta enfermedad. Jorge, de su lado, llama a "no tener miedo" al cáncer, ya que el miedo "te coarta la libertad, el poder luchar".

[Jorge Cadaval, sobre la muerte de su hermano Diego a causa del cáncer: "Él sabía que había llegado tarde"]

La agenda tiene un precio de 12 euros, que se destinarán de manera íntegra a la investigación. El diseño incorpora una acuarela de la portadista en cada mes, dibujos que están inspirados por los distintos tipos de cáncer. Se apuesta, además, por la maquetación a un día vista, en páginas que, la artista Nuria Barrera, espera "que se llenen de cosas buenas".

Prevención

Desde la AECC reivindican la importancia de la investigación y la prevención en la lucha contra el cáncer. En este sentido, el delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, destaca que durante el año pasado se detectaron de forma precoz 5.000 pólipos malignos durante los cribados de cáncer de colón, y 16.000 casos en los de cáncer de mama.

Del mismo modo, señala que, gracias a la investigación, se ha incrementado en un 20% la supervivencia a casos de cáncer, que afectan a un 50% de hombres, y a una de cada tres mujeres en España.

[Sevilla obedece a la AECC: prohibirá fumar en la plaza de España y en el parque de María Luisa]

Del mismo modo, Ricardo Sánchez ensalza la labor de los voluntarios, personas que "dedican lo más preciado que tienen, su tiempo" al acompañamiento de personas enfermas y a sus familiares, a quienes brindan "todo su cariño".

En este punto, el delegado de la Junta llama a la "Sevilla más auténtica, la solidaria" para que "compren esta agenda" y ayuden a "cientos de personas". Del mismo modo, Jorge Cadaval apunta que "estamos aquí para ser humanos" y solidarios. En este sentido, subraya que "lo más importante", más allá de fama y reconocimientos, es "ser buena persona" y "aportar algo" a los demás.

Sigue los temas que te interesan