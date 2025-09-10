La "pesadilla" del hermano mayor de la Macarena por el "daño causado" a los devotos: "Les devolveremos a la Virgen"

El hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, ha confesado la "pesadilla" que ha sufrido por la intervención fallida a la Virgen llevada a cabo por el profesor Francisco Arquillo.

El máximo dirigente de la corporación ha asegurado que es "el daño causado" a los hermanos lo que más dolor le ha causado desde el pasado mes de junio.

"La pesadilla ha sido grande, pero no por insultos, ni por los bulos. La pesadilla es porque se nos ha ido un poco del control, del rigor y de la vigilancia, por el daño causado", ha dicho en una entrevista en 7TV.

Fernández Cabrero, insiste en que, "frente a los hermanos" de la cofradía, está "con el alma hecha a jirones", pero avisa: "Les devolveremos a la Virgen".

Precisamente, la hermandad se encuentra inmersa en el proceso de restauración que llevará a cabo Pedro Manzano con la supervisión del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH).

Recientemente ha finalizado el proceso de anoxia que ha eliminado los insectos xilófagos que la Virgen tenía en su interior.

Ahora, se actuará sobre las necesidades estructurales tras las deficiencias detectadas en los análisis realizados.

El hermano mayor de la Macarena ha asegurado que cuando vieron el cambio en la cara de la Virgen entró en "shock".

"Sentimos vértigo, un éxtasis de quedarte paralizado. Nos fuimos muy mal a casa. No me imagino qué sintieron los hermanos, me descompone", ha confesado.

Fernández Cabrero, ha insistido que le duele "más el dolor de los hermanos que una petición de dimisión".

Al final de su mandato

"Nadie desea terminar un mandato como yo", ha dicho al borde de finalizar su periplo como hermano mayor. Las elecciones son el próximo 30 de noviembre.

Cabrero ha asegurado que no estuvo "ausente en ningún momento" cuando se expuso por primera vez a la Virgen con el rostro cambiado.

Al principio, ha asegurado que apenas notaron diferencias. "Cuando la vimos, no observamos nada extraño. Sí vimos algo raro, pero no con la rotundidad que se vio después", relataba.

El hermano mayor de la Macarena achacaba al inicio la diferencia a las pestañas, cuya colocación aceptó la Junta de Gobierno. "Luego nos dimos cuenta de que había algo más", ha recalcado.

Informes "demoledores"

Después de todo lo vivido, Fernández Cabrero ha confesado que no volvería a contratar a la familia Arquillo.

"La hermandad ha tenido un trato con la familia Arquillo desde entonces hasta este momento esencialmente exquisito y escrupuloso. Lo único que le pedimos es justa correspondencia con la hermandad", ha explicado.

En este sentido, ha recordado, que los informes del IAPH y del Centro Nacional de Aceleradores (CNA), han sido "demoledores".

"Comprendo los errores humanos, pero eso no significa que le volvería a llamar", ha comentado Fernández Cabrero, quien dice ser consciente del "daño causado involuntariamente" a los hermanos de la Macarena.