El camino de los sevillanos a Roma por El Cachorro: de 400 a más de 2.000 euros para vivir una experiencia "apoteósica"

Cientos de sevillanos se han reunido en Italia este fin de semana para vivir una estampa histórica. Ver a El Cachorro por Roma no pasa cualquier día y muchos han hecho un esfuerzo a la altura de sus posibilidades económicas.

Las circunstancias de cada uno son variopintas, pero todos coinciden en lo mismo. No se lo querían perder. Algunos se han gastado más de 2.000 euros para ir de lunes a domingo en viajes organizados. Otros cerca de 400 euros para hacerlo en modo 'low cost'.

La anticipación ha sido un valor clave para los que se han gastado menos dinero. Una de ellas es Paula García, una estudiante de Ingeniería Agrónoma que no tuvo duda. "Los vuelos los cogimos un año antes y la estancia un año y medio, cuando todavía no era oficial", dice esta natural de Osuna de 24 años.

Hermandad de El Cachorro. La histórica imagen de El Cachorro en la Basílica de San Pedro del Vaticano

Por ello, encontraron unos precios "medianamente razonables", nada comparado con lo que se encontraron otros amigos que lo intentaron el pasado verano, cuando ya los pisos estaban a 700 euros.

Paula llegó a Roma el jueves y se marchará este domingo. Fue en tren a Madrid y desde allí cogió el vuelo directo a la capital italiana. Ha viajado con su novio, su madre y una amiga de su madre, pero allí se ha encontrado con más amigos.

Es de esas cofrades que ve todo lo que puede de la Semana Santa de Sevilla e incluso va a las extraordinarias de las localidades cercanas.

"Estamos superilusionados, pero no somos conscientes de lo que nos vamos a encontrar. Pase lo que pase, va a ser grande y apoteósico", dice. Además, aprovechará para visitar monumentos y los restaurantes que se quedaron pendientes en su reciente visita a Roma.

Un regalo de comunión doble

La historia de Pilar Bermúdez es diferente. Esta administrativa de 50 años de Sevilla capital tuvo claro que ver al Cachorro en Roma era el regalo perfecto para sus hijos mellizos de 14 años. "Los íbamos a llevar a París, pero el Covid lo destrozó todo. En los siguientes años tampoco pudo ser. Se juntó todo para que aprovecháramos ahora", confiesa.

El gran "damnificado" ha sido su marido, que se "quedó en Sevilla por trabajo". También ha viajado de jueves a domingo y no le ha salido barato. Ha pagado algo más de 2.000 euros por los vuelos y la estancia de los tres y calcula que se gastará unos 3.000. Aunque lo tenían decidido "desde hace tiempo", no lo reservaron hasta marzo.

El esfuerzo merece la pena para Pilar. Será su primera vez en Roma y quieren hacer turismo. "Tengo más ganas de vivir la experiencia por mis hijos que por mi misma", insiste.

Un sevillano en la Basílica de San Pedro ataviado con la bandera de la procesión. Alfonso de la Herrán Roma

Todo ello, a pesar de que, en principio era "reacia a que El Cachorro" se moviera de Sevilla, pero se tranquilizó al conocer como iba a llegar. "También conozco la empresa de transportes y había confianza en que todo iba a salir estupendamente", resalta.

Pilar está conforme con la organización y no ve problemas en que el Cristo salga de una carpa, un asunto que ha generado polémica en Sevilla. "A los sevillanitos rancios se nos olvida que hay hermandades en Sevilla que salen de una carpa o de un anexo a una iglesia como Bellavista", recuerda, además de resaltar que era la única opción posible al compartir procesión con un trono de Málaga.

Conocer otra Semana Santa

Uno de los viajes más cortos es el que hará Agustín López con su hermano y su sobrino. Viaja en avión muy temprano este sábado para regresar el domingo por la noche. Se desplaza en avión y con escala en Pisa por 200 euros, tal como reservó en noviembre. "La estancia es un regalo de Reyes", añade.

Entre todo, a este geógrafo sevillano de 44 años no le saldrá ver a El Cachorro en Roma por más de 400 euros. Confiesa que tuvo ganas de ir desde el principio, pero le costó encontrar "combinaciones adecuadas y a precios razonables. "Me hubiese gustado quedarme más días, pero al final encontramos esto y no está mal", dice satisfecho.

Decenas de personas admiran a El Cachorro en la Basílica de San Pedro. Alfonso de la Herrán Roma

Como los anteriores sevillanos es "bastante cofrade". Solo podrá ver la procesión, se ha perdido al Cristo en El Vaticano. En cualquier caso, le parece una experiencia "impactante e histórica", a la que le da un valor cultural.

"No es solo por El Cachorro en Roma, que también, pero me atrae bastante ver otras formas de Semana Santa diferentes a la nuestra, como la de León y otros países como Portugal, Francia e Italia", explica Agustín.

De lunes a lunes

La estancia más larga es la de Daniel García. Este informático de 25 años, de Alcalá de Guadaíra, llegó a Roma el pasado lunes y se volverá el próximo lunes. Ha aprovechado la oportunidad para irse en un programa organizado por el Arzobispado a través de una agencia de viajes.

Con transporte privado, pensión completa y prioridad para entrar en las Basílicas mayores, le ha salido todo por 2.375 euros. También lo cerró todo poco después de ser oficial. "Tenía muchas ganas de venir a Roma, pero con el Cachorro mucho más. Es un momento histórico", reconoce.

Antes de ver la procesión, asegura que la experiencia está siendo "muy fructífera". Se emocionó nada más ver al Cristo de la Expiración en la Basílica de San Pedro y le llamó la atención el hecho de que las imágenes se expusieran sin flores ni iluminación, como se hace en Sevilla. "Solo los lleva el Santísimo en Italia. Aquí las imágenes las consideran más esculturas", cuenta.

Tiene ganas de ver a El Cachorro por el Coliseo y le gustaría que el nuevo Papa apareciera en la procesión. Admite que le hubiese gustado un Vía Crucis o traslado público desde El Vaticano a la carpa de salida.

Será a partir de las 14:00 cuando todos coincidan en Roma delante de El Cachorro. Es el final marcado en el camino de estos sevillanos para vivir una procesión que quedará guardada en la memoria de la ciudad.