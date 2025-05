Las 5.000 flores del Cachorro, de Sevilla a Roma en furgoneta y a 7 grados: "Estamos sin dormir por los nervios"

El Cachorro está expuesto desde este miércoles en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Su paso espera en la carpa de salida. Solo quedan las 5.000 flores que llevará de exorno. De ello se encarga la empresa de Miguel Murillo. Lleva dos años engalanando al Santísimo Cristo de la Expiración, pero reconoce que no es un trabajo cualquiera. "Llevamos varios días sin dormir por los nervios", confiesa.

En total, serán unas 15 cubetas con unos 5.000 tallos en flor. Salieron desde Sevilla en la madrugada del jueves para llegar el viernes por la tarde, con varias paradas. Viajan en una furgoneta con refrigeración que mantendrá la temperatura de 7 grados todo el recorrido.

Están custodiadas por dos personas del equipo. Ellos se encargarán de cambiarle el agua una vez al día y de añadirle unos productos para que se nutran. El resto del equipo, el propio Miguel Murillo y otro de los trabajadores salen directamente en avión el viernes.

Sobre las flores que lucirá El Cachorro en Roma, no se puede desvelar nada hasta el sábado. Sin embargo, el responsable del exorno apunta al clasicismo habitual que define a la hermandad. "No tiene sentido exportar algo que no es lo habitual", explica.

Cada Viernes Santo, la cruz del Cristo de la Expiración suele asentarse sobre un inmenso monte de flores rojas. Este 2025 fue de rosas. En otras ocasiones se han añadido lirios morados. En la Magna salió con un monte de flores salvajes.

Para Miguel Murillo, las flores son una pasión. Tiene 28 años, pero lleva trabajando en ello desde los 15. "Empezó como hobby y la cosa ha ido a más sin darnos cuenta hasta llegar a Roma", confiesa.

Lo "raro" de montarlas en una carpa

Asegura que tanto él como su equipo están todavía "en una nube". "Pensamos que esto no es real todavía". Están citados al lado del Coliseo para engalanar el paso del Cachorro en su Gran Procesión por Roma.

Aunque tiene sobrada experiencia y en cada Semana Santa asume los arreglos florales de cerca de veinte pasos, asegura que esto no es comparable a ninguna situación. "Lo más raro es montar las flores en una carpa. Ya en diciembre, con la Magna nos resultó extraño hacerlo en la Catedral", revela.

El paso del Cachorro, preparado para salir con sus flores el Viernes Santo 2025. E. E. Sevilla

La mayor dificultad reside, dice el florista de El Cachorro, en el transporte y la logística. Sobre todo, por todos los cuidados con los que deben viajar las flores desde Sevilla a Roma. También han tenido que estar atentos a que no se olvidase ninguna herramienta. "En Sevilla eso no es problema. Si hay algún inconveniente, se soluciona rápido. En Roma no podemos volver atrás", relata.

Permisos para conducir

Además, revela que ha habido que pedir permisos para circular con la furgoneta por las calles peatonales de Roma y en determinados horarios. También ha habido que buscar un parking para dejar el vehículo. Para ello, agradece la colaboración de la empresa de eventos encargada y de la propia hermandad, que lo han resuelto todo con "mucha agilidad".

Casi todo está preparado, pero será sobre el terreno cuando tengan que decidir ante cualquier posible imprevisto. Por ello, tienen en mente hasta planes B. "Puede pasar cualquier cosa, que se estropee la furgoneta y no lleguen las flores a tiempo, que te paren por un motivo o que la hora de entrada de la furgoneta al recinto esté ya pasada", plantea el florista.

"Es algo tan histórico que queremos que todo salga a la perfección", asegura Miguel Murillo. De hecho, en estos días han sentido "muchos nervios" por la emoción y la oportunidad que supone. "No conseguiré coger el sueño hasta que no termine el trabajo. Estoy mucho más nervioso que en cualquier Semana Santa, donde montamos cerca de 20 pasos y ahora es solo uno", afirma.

Una Semana Santa "muy exportada"

Como devoto, desconoce el nivel de repercusión que puede tener esta procesión en el mundo, aunque no cree que cambien las cosas en su sector.

"La Semana Santa no solo de Sevilla sino de Andalucía está muy exportada. Todos sabemos cómo se trabaja en Sevilla la flor. No creo que vaya a suponer un cambio de visión de otros lugares. Al fin y al cabo, con las redes sociales todo el mundo puede estar al tanto de las evoluciones y las modas", reflexiona.

Una vez finalizado el trabajo, para Miguel Murillo y su equipo llegará el momento de disfrutar de la procesión, al igual que harán cientos de sevillanos que han viajado a Roma. Al día siguiente tocará desmontaje y volver a Sevilla para poner fin a un sueño, que según confiesa, nunca hubiese imaginado vivir.