La histórica imagen de El Cachorro en la Basílica de San Pedro del Vaticano

El Cachorro ya está en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Desde este miércoles 14 de mayo recibe culto junto a la Esperanza de Málaga en la capilla de San Pío X.

Ambas imágenes serán veneradas en dicho espacio hasta el viernes 16 de mayo. Desde allí tendrán la oportunidad de contemplarlas los miles de fieles que visitan la Santa Sede diariamente.

Tanto El Cachorro como La Esperanza de Málaga llegaron este martes a la capital romana tras un viaje de algo más de dos días por carretera.

Archicofradía de la Esperanza Momento histórico: la Virgen de la Esperanza, en el corazón del Vaticano por el Jubileo de las Cofradías

La logística corrió a cargo de la empresa DSV, que diseñó un dispositivo especial para que ambas imágenes se trasladaran en las condiciones adecuadas y no sufrieran ningún tipo de daño.

Será el sábado 17 cuando sea trasladado a su paso, que ya espera en la carpa de la Piazza Celimontana. Desde allí se espera la salida a partir de las 15:00. Habrá cientos de sevillanos esperando para disfrutar de una imagen única.

El traslado hasta la Basílica de San Pedro del Vaticano se ha producido en la mañana de este miércoles. La idea inicial era hacerlo este martes, pero la lluvia de Roma lo impidió. Ha sido llevado a hombros por sus hermanos, dejando otra de las imágenes emotivas de este Jubileo de las Cofradías.

Y dijo Herodes ; Desde Roma al resto del mundo. pic.twitter.com/APKNOefX0d — Jartible Sevillano ® (@AlvaroNua) May 14, 2025

Pese a la muerte del Papa Francisco y la elección de León XIV como nuevo pontífice, casi todos los actos se han mantenido intactos. Se prevé que la procesión completa salga a las 14:00 y regrese a la carpa de Piazza Celimontana a las 22:00.

El recorrido será el siguiente: via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana.

Solo ha habido un cambio, finalmente El Cachorro y la Esperanza de Málaga no presidirán la misa eucarística por el Jubileo de las Cofradías prevista a las 10:30 del domingo 18 en la Basílica de San Pedro. El motivo, es que coincide con la entronización de León XIV.

En cualquier caso, la presencia de muchos cofrades andaluces y sevillanos en un momento histórico está garantizada. Todos los participantes en la Gran Procesión de Roma han sido invitados a participar en dicha misa, que tendrá como escenario la Plaza de San Pedro