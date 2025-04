José Luis, pescadero de San Pablo: "Ahora mismo hay mucho turismo y aglomeraciones de gente en la Semana Santa"

La Plaza de la Toná, en el Polígono de San Pablo, se ha consagrado como el epicentro del barrio sevillano. Cada mañana, los vecinos de esta parte de Sevilla suben las persianas de sus comercios y comienzan a despachar a decenas de clientes.

El paso de los años ha hecho que estos pequeños empresarios se consideren amigos e incluso familia. Pero compartir calle y clientela no son las únicas razones que unen a los de San Pablo. También lo es la hermandad del barrio hispalense.

Y es que cada Lunes Santo la avenida de El Greco se inunda de vecinos que van a ver desfilar a la cofradía. Uno de ellos es José Luis Jiménez (57), pescadero de la Plaza de la Toná. Es uno de los que se planta en la calle principal del barrio para ver procesionar a la hermandad.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

Lo mejor de la Semana Santa son los días de descanso.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

Que hay poca venta. La gente sale, sobre todo, a ver los pasos pero son muy pocos los que vienen a comprar.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Me gusta, aunque no soy muy cofrade.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

No soy de meterme en bullas, pero siempre buscando donde haya más hueco.

¿Cuál es su hermandad favorita?

Me gustan todas, no tengo ninguna que destaque sobre las demás. También es que yo no soy de aquí y no tengo esta afición a la Semana Santa. Si me tengo que quedar con una, me quedo con el Gran Poder.

¿Macarena o Triana?

Las dos; son iguales, lo único que cada una es de un barrio.

¿Cree que hay limitar el número de nazarenos?

Tal vez habría que limitarlos. Yo veo muchos nazarenos y hay hermandades en las que hay que esperar mucho.

¿Cree que hay que limitar las sillitas?

No, todo el mundo tiene derecho a sentarse.

¿Qué opina de los que les chillan a los pasos?

Lo veo bien, no creo que tenga nada de malo.

¿Caben más hermandades en la Semana Santa?

No sé. Podrían caber más si hay devoción por más cofradías que ahora mismo no llegan a la Carrera Oficial.

¿Qué estampa nunca se pierde de la Semana Santa?

La imagen de los niños. Los pequeños disfrutan mucho con los caramelos, las estampitas... También hay muchas personas mayores que lo sienten y a las que se les salta las lágrimas.

¿Cuál es su calle favorita para ver los pasos?

A mí me gusta mucho ver la hermandad del Polígono de San Pablo cuando pasa por el barrio. La suelo ver por la avenida del Greco.

¿Cristo o palio?

De Cristo. No es por nada en especial, pero me gustan más.

¿Esperar o buscar los pasos?

Los busco, no me gusta esperar a las cofradías.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

Yo creo que ha cambiado mucho. Ahora mismo hay mucho turismo y aglomeraciones de gente.

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

Será igual porque en Sevilla hay mucha devoción. Los padres les inculcan desde pequeños a los niños el amor por la Semana Santa y por este motivo no creo que cambie mucho más.