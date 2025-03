Isabel, vendedora de la ONCE en Triana: "Las bullas me quitan las ganas de ir a la Semana Santa"

Isabel, vendedora de la ONCE en Triana.

La Semana Santa se vive en Sevilla por todo lo alto. Sin embargo, hay algún que otro rincón en el que las emociones afloran más de lo normal. Como es el caso de la Macarena, una de insignias de la época del incienso en la hispalense.

Si con alguna otra devoción comparan a la Virgen que acompaña al Sentencia esa es, sin lugar a dudas, la Esperanza de Triana. Sin dejar de admirar a la otra, todos los sevillanos se dividen y se decantan con una de las imágenes. Pero cada barrio tira para lo suyo.

Por eso, Isabel (59), vendedora de la ONCE en la calle San Jacinto, una de las principales arterias de Triana, lo tiene claro. Su favorita es la trianera. Tal vez que se haya bautizado en la Capilla de los Marineros y haya crecido jugando en las calles del barrio sevillano tiene algo que ver.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

El ambiente que se crea y las Vírgenes. A mí se me saltan las lágrimas con ellas, son muy bonitas.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

La bulla, no hay quien me haga cambiar de opinión. Las bullas me quitan las ganas de ir a ver la Semana Santa.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Una fiesta muy bonita que da mucha alegría. Aunque yo tiro más para la Feria porque es más cómoda, la Semana Santa es algo que hay que vivir.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

Yo siempre busco los puntos claves. Pero hay que echarle mucha paciencia.

¿Cuál es su hermandad favorita?

La Esperanza de Triana. Me bauticé en la Capilla de los Marineros y me he criado en Triana.

¿Cuál es su calle favorita para ver los pasos de Semana Santa?

A mi me gusta mucho Pagés del Corro. La Esperanza de Triana se ve muy bien ahí.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

Muchísimo. Ahora hay más bulla, más gente, más juventud. El ambiente también se nota mucho más diferente.

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

No tengo ni idea. Pero no creo que los sevillanos dejen de salir a ver la Semana Santa. El que es capillita sale siempre.

¿Cree que hay que cambiar la Carrera Oficial?

No, la veo bien.

¿Caben más hermandades en la Semana Santa?

Yo creo que no, porque en Semana Santa no sabe una para donde tirar.

¿Qué estampa nunca se pierde de la Semana Santa?

La Esperanza de Triana, el Gran Poder y la Virgen del Rocío. La Esperanza de Triana y la Virgen del Rocío para mí son fundamentales.

¿Qué opina de la gente que le chilla a los pasos?

Es su forma de sentirlo, no se puede evitar.

¿Cree que hay que limitar el número de nazarenos?

Hay demasiados, la espera se hace muy pesada.

¿Esperar o buscar los pasos?

Yo siempre los he buscado.

¿Macarena o Triana?

Triana.

¿Palio o Cristo?

Me gustan los dos. Aunque las Vírgenes son muy bonitas. Por eso me quedo con ellas.

¿Cuál es su marcha favorita?

Campanilleros. Se me ponen los vellos de punta.