Elisabeth Rico, aceitunera en San Jacinto: "No me gusta que chillen a los pasos y menos en Semana Santa"

La calle San Jacinto es una de las más transcurridas del sevillanísimo barrio de Triana. Cada día las decenas de comercios que habitan en ella levantan sus persianas y montan sus puestos para despachar a todo el que pase. Sea de Sevilla o venga simplemente de visita. No se le hace el feo a nadie.

Aceitunas y Encurtidos Hernández es uno de esos mostradores ambulantes que siempre está plantado en la transitada calle. Desde que amanece hasta que la gente ya deja de deambular por allí.

Elisabeth Rico (33) es una de sus dependientas. Además, es la segunda sevillana en someterse al test cofrade de EL ESPAÑOL de Sevilla. Y es que la serie 'Cuaresma a pie de calle' está sacando a la luz las opiniones más sinceras de los sevillanos sobre la Semana Santa de la ciudad.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

El Domingo de Ramos. Es el día en el que comienza todo, aparte de la Cuaresma. Pero es el Domingo de Ramos cuando comienza la semana grande.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

Los días de lluvia, por Dios. Es horrible. Ojalá no se espere este año ninguna lluvia. La Semana Santa 2024 más vale no recordarla. Horrible, horrible.

¿Qué es para usted la Semana Santa?

La Semana Santa es una semana grande, hay que vivirla. Es especial.

¿Cuál es su hermandad favorita?

La Amargura, es una tradición familiar. Llevamos saliendo muchísimos años.

¿Cree que caben más hermandades en la Semana Santa de Sevilla?

Como caber caben, aunque creo que sería mucho trastorno. Pero bueno, que entren todas las que puedan.

¿Cuáles son las mejores estampas que deja la Semana Santa?

Por supuesto, la imagen de los pasos caminando. Los palios cuando les da el sol. Se crean imágenes muy bonitas.

¿Cuál es su calle favorita para ver los pasos?

Sin duda el Arco del Postigo. Tiene mucho encanto, me gusta mucho ver a las hermandades allí. Parece una pintura de un cuadro.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

Sí, bastante. Aunque hay que decir que ahora está mucho más organizada.

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

Me la imagino igual. Y espero que sea así, que no la toquen ni la cambien mucho.

¿Cómo hay que moverse en las bullas?

En las bullas como vengan. Hay veces que no hay manera de salir de ellas. Pero bueno, con tranquilidad y paciencia y ya está.

¿Macarena o Triana?

Triana.

¿Palio o Cristo?

Ahí me pillas. Aunque si tengo que elegir uno me quedo con los palios.

¿Qué opina de los que chillan a los pasos?

Eso es como todo. A mi, personalmente, no me gusta y menos en Semana Santa. Si es una hermandad de Gloria es diferente. Pero en Semana Santa.

¿Cree que hay que limitar el número de nazarenos?

Es verdad que hay hermandades que se hacen muy cansadas. Hay que esperar mucho. Pero creo que no hay que poner un límite.

¿Su marcha favorita de la Semana Santa?

Amarguras me encanta. No sabría decirte por qué pero me gusta muchísimo.