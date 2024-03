El arzobispo de Sevilla, ante la lluvia este Jueves Santo y Madrugada: "La penitencia este año será de no salir"

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáiz Meneses, ha pedido prudencia a las hermandades a la hora de decidir si salen o no en estación de penitencia. La lluvia, que no cesa desde este Miércoles Santo, desaconseja salir.

Sáiz Meneses ha señalado que los hermanos mayores tienen que tener el ojo puesto en "las imágenes y también las personas", que pueden sufrir si salen en medio de la lluvia para llegar a la Catedral.

"Eso lo acabaréis de decidir vosotros", les ha dicho el arzobispo a las hermandades que deben hacer su estación de penitencia este Jueves Santo y esta Madrugada. Pero su opinión es clara: "Este año la penitencia será no salir".

[Un Jueves Santo en Sevilla... si el tiempo lo permite]

Para Sáiz Meneses la meteorología "ayuda bastante" porque al no dejar de llover facilita tomar la decisión de no salir. Eso no significa, ha añadido "que se quite la ilusión y el deseo de hacer nuestra estación de penitencia".

"Modalidad distinta"

Sin embargo, deberá ser diferente. "Ha de tener una modalidad distinta", ha señalado el arzobispo. Así, "la parte de la oración habrá que hacerla en el templo o en casa". ¿Y la salida a la Catedral? "Las penitencia este año será no salir", ha valorado.

La parte de la estación de penitencia que es sacrificio, ha reflexionado el arzobispo de Sevilla, no es tal para los cofrades porque "les sabe a gloria". "No es sacrificio, es gozo", ha añadido. Por eso, este año toca sacrificio". El de no salir en estación de penitencia.

Por lo pronto Los Negritos ya han hecho caso al arzobispo y han anunciado que no salen. Es la primera de este Jueves Santo.