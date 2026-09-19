Laboratorios Best Medical y SHC Medical celebran diez años impulsando la investigación al servicio de los pacientes

Una década de colaboración para desarrollar soluciones innovadoras y útiles para mejorar el abordaje de patologías como la fibromialgia, la fatiga crónica o la migraña.

Laboratorios Best Medical y SHC Medical celebran diez años de colaboración, una alianza que ha permitido unir la experiencia clínica con la capacidad de investigación y desarrollo de nuevos productos que permitan mejorar la calidad de vida de aquellas personas que conviven con patologías complejas y, en muchos casos, todavía infradiagnosticadas.

Durante esta década, ambas entidades han trabajado conjuntamente para investigar y desarrollar nuevas soluciones tanto a profesionales sanitarios como a pacientes. Un camino compartido que ha tenido como eje principal el Síndrome de Sensibilidad Central (SSC), un conjunto de enfermedades que engloba patologías como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica o determinadas formas de migraña.

Estas enfermedades afectan a la forma en que el sistema nervioso procesa el dolor y otros estímulos, provocando síntomas persistentes que pueden condicionar seriamente la calidad de vida de quienes las padecen. Precisamente por la complejidad de su diagnóstico y la variedad de sus síntomas, muchas personas tardan años en obtener una respuesta, lo que hace especialmente importante seguir impulsando la investigación, la formación de los profesionales sanitarios y el desarrollo de soluciones específicas.

Con ese propósito nació hace diez años la colaboración entre Laboratorios Best Medical y SHC Medical. Desde entonces, la experiencia clínica de los profesionales de SHC Medical ha servido para identificar las necesidades reales de los pacientes y trasladarlas al desarrollo de nuevas formulaciones y complementos alimenticios por parte de Best Medical que, a través de su línea para el canal farmacia, Prisma Natural, ha logrado poner en el mercado soluciones específicas para pacientes con Síndrome de Sensibilidad Central, respaldadas por un enfoque basado en la evidencia científica y la práctica clínica.

Diez años construyendo conocimiento

La colaboración entre ambas entidades ha ido mucho más allá del desarrollo de productos. A lo largo de estos diez años han impulsado proyectos de investigación aplicada, estudios sobre la eficacia de distintos activos, acciones formativas dirigidas a profesionales sanitarios y numerosas iniciativas de divulgación (congresos, simposios) para dar mayor visibilidad a unas patologías que, durante demasiado tiempo, han permanecido poco conocidas tanto para la sociedad como para parte de la comunidad sanitaria.

"Cuando comenzamos esta colaboración compartíamos una misma convicción: que la innovación solo tiene sentido si responde a las necesidades reales de las personas", explica Silvia Cantos, CEO de Laboratorios Best Medical. "Durante estos diez años hemos aprendido que las mejores soluciones nacen cuando la investigación, la experiencia clínica y la capacidad de desarrollo trabajan de la mano. Ese ha sido el verdadero valor de esta alianza y la razón por la que hoy seguimos mirando al futuro con la misma ilusión".

Por su parte, los Dres. Manuel Blanco y Óscar Cáceres, directores médicos de SHC Medical, destacan que "la experiencia adquirida junto a nuestros pacientes durante todos estos años ha sido fundamental para orientar el desarrollo de soluciones cada vez más adaptadas a sus necesidades". "Trabajar junto a Best Medical nos ha permitido trasladar ese conocimiento clínico y contribuir a mejorar el abordaje de patologías que todavía hoy siguen suponiendo un importante reto para muchos pacientes."

Una alianza con la mirada puesta en el futuro

Coincidiendo con este décimo aniversario, Best Medical y SHC Medical renuevan su compromiso de seguir trabajando conjuntamente en nuevos proyectos de investigación, formación y divulgación científica. El objetivo es continuar avanzando en el conocimiento del Síndrome de Sensibilidad Central y otras patologías de difícil abordaje, así como desarrollar nuevas soluciones que contribuyan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas.

Diez años después, ambas entidades mantienen intacto el propósito con el que comenzó esta colaboración: seguir generando conocimiento, impulsar la innovación y contribuir a mejorar la calidad de vida de miles de personas que conviven con enfermedades que todavía hoy requieren una mayor investigación, comprensión y visibilidad.

Sobre Laboratorios Best Medical

Laboratorios Best Medical es una compañía sevillana comprometida con la innovación en salud preventiva y bienestar natural, especializada en la creación, fabricación y distribución de complementos alimenticios, cosmética, alimentación funcional y suplementación animal.

Con más de 130 profesionales y presencia en 20 países, su misión es mejorar la salud y el bienestar de las personas y las mascotas a través de soluciones de alta calidad. Sus procesos de fabricación están diseñados para minimizar el impacto ambiental, utilizando tecnologías sostenibles y de vanguardia.

Laboratorios Best Medical ofrece una amplia gama de productos de marca propia para el canal farmacia y el canal retail, así como la fabricación de marca de distribuidor (MDD), adaptándose a las necesidades específicas de sus clientes. Para más información, visita el sitio web en www.laboratoriosbestmedical.com o sígueles en sus redes sociales.