Los expertos avisan: la detección precoz y la protección son los mejores aliados frente al cáncer de piel

La detección precoz y la protección son los mejores aliados frente al cáncer de piel.

Con motivo del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, que se celebra el próximo sábado, los hospitales del Grupo Quirónsalud en Andalucía insisten en la importancia de adoptar hábitos saludables de exposición al sol.

Se estima que la mayoría de los cánceres de piel podrían prevenirse reduciendo la exposición excesiva a la radiación ultravioleta y aplicando medidas de protección adecuadas.

Los especialistas recuerdan que el melanoma representa alrededor del 5% de los cánceres de piel diagnosticados, pero es responsable de la mayoría de las muertes por estos tumores debido a su capacidad para producir metástasis.

Cuando estos tumores se diagnostican en fases iniciales, las posibilidades de curación son muy elevadas, especialmente en el caso del melanoma, el cáncer cutáneo más agresivo.

El pronóstico de esta enfermedad ha experimentado una auténtica revolución en los últimos años gracias a la inmunoterapia y a las terapias dirigidas.

Hace apenas una década, la supervivencia de los pacientes con melanoma metastásico era muy limitada, mientras que actualmente se alcanzan supervivencias prolongadas con respuestas duraderas al tratamiento.

Según explica la doctora María Jesús Rubio, jefa del servicio de Oncología Médica del Hospital Quirónsalud Córdoba, “la llegada de la inmunoterapia y de las terapias dirigidas ha supuesto un cambio radical en el tratamiento del melanoma avanzado. Hoy disponemos de opciones terapéuticas que han permitido mejorar de forma muy significativa la supervivencia y la calidad de vida de muchos pacientes”.

Añade que el principal factor pronóstico continúa siendo el diagnóstico precoz, ya que cuando el melanoma se detecta en estadios iniciales las posibilidades de curación superan ampliamente el 90%.

Por su parte, la doctora María Ester Brehcist Otaolaurruchi, oncóloga de los hospitales Quirónsalud Marbella, Campo de Gibraltar y Sagrado Corazón, destaca que actualmente el pronóstico del melanoma viene determinado fundamentalmente por el estadio en el momento del diagnóstico.

“La detección precoz sigue siendo decisiva, pero también influyen factores como las características moleculares del tumor, la respuesta a la inmunoterapia en los casos avanzados y el estado general del paciente”, ha destacado.

En el ámbito de la prevención y el diagnóstico temprano, el doctor Tomás Toledo, jefe del servicio de Dermatología de los hospitales Quirónsalud Infanta Luisa y Sagrado Corazón, en Sevilla, y Quirónsalud Campo de Gibraltar, recuerda que la radiación ultravioleta continúa siendo el principal factor ambiental relacionado con el desarrollo de la mayoría de los tumores cutáneos y que sus efectos son acumulativos a lo largo de la vida.

Por ello, insiste en la importancia de evitar las quemaduras solares, especialmente durante la infancia y la adolescencia, buscar la sombra en las horas centrales del día y utilizar ropa protectora, sombreros y fotoprotectores adecuados.

Asimismo, advierte de que algunas teorías como la existencia de un supuesto “callo solar” carecen de evidencia científica, ya que la piel no desarrolla una protección capaz de neutralizar los efectos dañinos de la radiación ultravioleta.

Destaca además los avances en el diagnóstico precoz gracias a herramientas como la dermatoscopia, la fotografía corporal total o los sistemas de seguimiento digital de lesiones pigmentadas, que permiten detectar melanomas cada vez más pequeños y en fases más tempranas. En estos casos, la cirugía continúa siendo el tratamiento de referencia con elevadas tasas de curación.

Desde el Hospital Quirónsalud Huelva, la dermatóloga Carmen Vázquez Bayo recuerda que la protección solar debe entenderse como una estrategia integral y no limitarse al uso de cremas fotoprotectoras.

Recomienda evitar la exposición solar en las horas centrales del día, buscar sombra, utilizar fotoprotectores de amplio espectro adaptados al tipo de piel, así como ropa adecuada, sombreros, gorras y gafas de sol con filtro ultravioleta.

El doctor Leandro Martínez, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Quirónsalud Málaga, insiste en la importancia de una fotoprotección inteligente, evitando las quemaduras y empleando el filtro solar de forma correcta.

Recuerda que debe reaplicarse cada dos horas y no olvidar zonas como orejas, dorso de las manos, cuello o pies, así como revisar el periodo de uso del producto tras su apertura (PAO).

En el caso de los niños, la doctora María José Lirola, jefa del servicio de Pediatría del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla, recuerda que su exposición al sol es clave en el riesgo de desarrollar cáncer de piel en la edad adulta, ya que la piel infantil es especialmente vulnerable a la radiación ultravioleta.

Señala que las quemaduras solares en los primeros años de vida pueden incrementar el riesgo de melanoma y otros cánceres cutáneos décadas después, por lo que es fundamental reforzar la fotoprotección desde edades tempranas.

Los especialistas de Quirónsalud Andalucía recuerdan finalmente que cualquier cambio en lunares, aparición de nuevas lesiones pigmentadas o heridas que no cicatrizan deben ser valorados por un dermatólogo.

La prevención, la vigilancia periódica de la piel y el diagnóstico precoz continúan siendo las herramientas más eficaces para reducir el impacto del cáncer cutáneo.