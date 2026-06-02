El Virgen del Rocío realiza el primer trasplante intestinal de Andalucía, una intervención que solo se hace en 20 países

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, con el equipo de médicos que ha participado en el primer trasplante de intestino de Andalucía, realizado a Concha. Junta de Andalucía.

Andalucía ha sido testigo de un "importante hito" para la sanidad pública de la comunidad. El hospital sevillano Virgen del Rocío ha realizado el primer trasplante de intestino de este territorio, una cirugía de alta complejidad y que tan solo se lleva a cabo en una veintena de países.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha agradecido a los 50 profesionales que han participado en la intervención su labor. El desembarco de esta operación en la comunidad significa que los pacientes andaluces con esta patología no tendrán que irse fuera para recibir el tratamiento. La Unidad a cargo de la intervención ha sido la de Cirugía General, dirigida por el doctor Javier Padillo, junto a la Coordinación Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva.

La beneficiada de este logro es Concha, una mujer de mediana edad que lleva una década sin poder alimentarse por la boca. Un fallo intestinal irreversible tras varias cirugías era el causante de que precisara de nutrición a través de vía venosa.

Sanz le ha deseado a la paciente, que entró al quirófano hace alrededor de un mes y que ya se recupera en su casa, "una pronta recuperación".

La paciente experimentó un "deterioro progresivo en su estado de salud hasta encontrarse en una situación crítica antes del trasplante".

Durante estos diez años, su cuerpo ha rechazado la alimentación vía oral, por lo que ha tenido que recibir nutrición por vena.

Los especialistas del servicio de Endocrinología y Nutrición, Pedro Pablo García-Luna y José Luis Pereira, y de Aparato Digestivo, Ángeles Pizarro, han trabajado estrechamente para ir atendiendo sus necesidades según iban apareciendo hasta que el equipo de Cirugía General planteó la posibilidad de efectuar un trasplante.

Una cirugía compleja y con riesgos "muy altos"

La técnica es "altamente compleja" y conlleva "riesgos muy altos" debido a las características del órgano.

El intestino contiene una gran cantidad de tejido linfoide vinculado al sistema inmunitario de la persona. Estas características provocan que el rechazo y la posibilidad de infecciones sean más frecuentes que en otros trasplantes.

En España se realizaron durante 2025 un total de 12 trasplantes intestinales, algo que "refleja el elevado grado de especialización requerido para desarrollar este programa terapéutico". Además, según una nota emitida por la consejería de Sanidad, hasta el momento solo se han hecho 174 de estas intervenciones en todo el mundo.

Además, en el caso de Concha, se suma el inconveniente de que encontrar el donante adecuado. El equipo del Virgen del Rocío tuvo que descartar múltiples ofrecimientos hasta dar con la persona adecuada.

16 días después de la intervención, la paciente fue dada de alta. Desde entonces puede comer por la boca y se nutre con normalidad.

El consejero considera que la puesta en marcha de este programa sitúa "Andalucía en el mapa de los programas de trasplante intestinal de alta complejidad, lo que demuestra la capacidad de la sanidad pública andaluza para ofrecer respuestas avanzadas a pacientes con situaciones clínicas extremas".