Un enfoque a medida para cada mujer: así es la Unidad de Menopausia del Quirónsalud Sevilla

El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla ha puesto en marcha una nueva Unidad de Menopausia concebida para ofrecer una atención integral y personalizada a las mujeres que se encuentran en esta etapa vital.

A través de un equipo multidisciplinar formado por especialistas en ginecología, endocrinología, psicología y una matrona experta en promoción de la salud y suelo pélvico, el servicio proporciona soluciones médicas, psicológicas y preventivas orientadas a mejorar el bienestar físico, emocional y sexual de las pacientes.

La menopausia es un proceso biológico natural que marca el cese de la función ovárica y de la menstruación, pero también una transición que puede venir acompañada de múltiples síntomas derivados del descenso hormonal.

Sofocos, alteraciones del sueño, cambios de humor o fatiga son algunas de las manifestaciones más frecuentes, aunque existen más de un centenar de síntomas descritos. Además, a largo plazo, esta etapa puede incrementar el riesgo cardiovascular y la pérdida de masa ósea, lo que refuerza la necesidad de un abordaje clínico específico.

“Con la esperanza de vida actual, una mujer pasará más de un tercio de su vida en la etapa postmenopáusica y no podemos permitir que lo haga con una merma en su calidad de vida; debemos aportar calidad y no solo cantidad a esos años”, explica el doctor José Famián Hernández, especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla.

En este sentido, la unidad nace con el objetivo de dar respuesta a una demanda creciente de mujeres que buscan una atención más completa, información rigurosa y soluciones eficaces para afrontar esta etapa.

Por ello, uno de los pilares fundamentales de la unidad es el enfoque personalizado. Cada mujer presenta características, necesidades y factores de riesgo distintos, por lo que el tratamiento se adapta de manera individualizada tras una valoración exhaustiva.

“En la menopausia no existe un enfoque único válido para todas, por lo que se convierte en fundamental diseñar un plan a medida que tenga en cuenta tanto los aspectos clínicos como las preferencias personales de cada paciente”, señala el doctor Adolfo López, jefe de servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla

En cuanto a su actividad, la unidad ofrece un abordaje integral que incluye desde el asesoramiento en terapias hormonales y no hormonales hasta el tratamiento del síndrome genitourinario, la planificación nutricional o el acompañamiento psicológico y en la esfera sexual.

Asimismo, se presta especial atención a los trastornos del suelo pélvico, un aspecto clave para la salud y calidad de vida de la mujer en esta etapa.

Equipo Unidad de Menopausia Hospital Materno-Infantil Quirnsalud Sevilla. Quirónsalud.

Esta nueva unidad está integrada, además de por los ginecólogos Adolfo López, jefe de servicio, y José Famián Hernández, los cuales se centrarán en la valoración individualizada y el tratamiento de los síntomas asociados a la menopausia por María Luisa Fonte, especialista en Endocrinología y Nutrición y responsable de la evaluación metabólica, el asesoramiento nutricional y la prevención de riesgos asociados.

Por su parte, la psicóloga Natalia Núñez ofrece apoyo emocional y acompañamiento en aspectos psicológicos y de la sexualidad y la matrona Sandra Ruiz desempeña labores de promoción y asesoramiento en salud, especialmente en aspectos como el cuidado y la protección del suelo pélvico.

Este modelo multidisciplinar por el que apuesta la nueva Unidad de Menopausia permite que las pacientes encuentren en un mismo circuito asistencial todas las respuestas a sus necesidades.

Frente a la atención convencional, en la que la menopausia suele ocupar un espacio limitado, esta unidad ofrece un entorno especializado donde se aborda su complejidad de forma global y con el tiempo necesario.